Pilula za muškarce sve je bliže: Znanstvenici otkrivaju nove metode kontracepcije

V. B.

18.08.2025 u 21:47

Izvor: Profimedia / Autor: - / Wavebreak / Profimedia
Kontracepcijska pilula pojavila se na tržištu prije 65 godina i izazvala pravu revoluciju. No danas sve manje žena želi same snositi teret kontracepcije, a i muškarci postaju sve kritičniji prema hormonskoj metodi. Zato znanstvenici diljem svijeta istražuju nove pristupe – pilulu za muškarce koja bi bila pouzdana poput ženske, jednostavna za primjenu, ali bez hormona

U Centru za reproduktivnu medicinu i andrologiju Sveučilišne bolnice u njemačkom Münsteru molekularni biolog Timo Strünker i njegov tim već godinama rade na tome kako spermije učiniti neplodnima. Njegovo je istraživanje dovelo do važnog otkrića ionskog kanala u spermijima, nazvanog CatSper, piše tageschau.

Catsper je presudan

CatSper je presudan za kretanje spermija kroz žensko tijelo. ‘Odavno znamo da ako se taj kanal isključi kod miševa, oni postaju neplodni. Nedavno smo dokazali da je isto i kod ljudi – kada CatSper ne funkcionira, muškarac je neplodan’, objašnjava Strünker.

Njegov tim sada pokušava razviti aktivnu tvar koja će selektivno blokirati ovaj kanal. U laboratoriju to već funkcionira, no postojeći spojevi nisu prikladni jer djeluju i na druge proteine i živčane stanice. Istraživači zato traže novu molekulu koja će isključiti CatSper, ali bez štetnih posljedica za čovjeka.

Bonn: razbijanje kapice na glavi spermija

Drukčiji pristup slijedi tim patologa Huberta Schorlea na Sveučilišnoj bolnici u Bonnu. Oni ne istražuju same spermije, već raniju fazu njihova razvoja – spermiogenezu, odnosno sazrijevanje u testisima.

‘Ispostavilo se da se tijekom spermiogeneze stvara takozvani akrosom’, objašnjava Schorle. Riječ je o proteinskoj vrećici na vrhu glave spermija koja mu omogućuje prodiranje u jajnu stanicu.

Njegov tim stoga nastoji kemijskim sredstvima poremetiti stvaranje akrosoma. U pokusima na životinjama to je već uspjelo.

München: zaustavljanje transporta spermija

Treći istraživački put razvija tim androloga Artura Mayerhofera na Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu. Oni su otkrili da posebne stanice u testisima – peritubularne stanice ili sjemeni kanalići – imaju ključnu ulogu u transportu spermija.

‘Ti kanalići se redovito kontrahiraju, odnosno stežu, i to je vrlo važno za transport spermija’, kaže Mayerhofer. Ako bi se tim kontrakcijama moglo upravljati, moglo bi se spriječiti da spermiji uopće dođu do ejakulata. ‘To bi mogao biti temelj kontracepcije ili lijekova koji bi zaustavili početni transport spermija i time osigurali da se oni uopće ne pojave u ejakulatu’, objašnjava istraživač.

Još dalek put do prakse

Unatoč velikim otkrićima u Münsteru, Bonnu i Münchenu, svi ovi nehormonalni pristupi muškoj kontracepciji još su daleko od praktične primjene. Prava aktivna tvar tek treba biti pronađena, testirana i potvrđena, a to može potrajati godinama.

Ipak, nakon što je globalno istraživanje hormonalne kontracepcije za muškarce koje je 2011. pokrenuo WHO zaustavljeno zbog ozbiljnih nuspojava, područje istraživanja kontracepcije doživljava novi zamah. Znanstvenici vjeruju da bi upravo nehormonalne metode mogle otvoriti vrata prvoj pravoj piluli za muškarce.

