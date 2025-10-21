Picula: Nije Europa iznevjerila Srbiju, vlast u Srbiji iznevjerava svoje građane

U interesu je Beograda i Europske unije da demokratska Srbija uđe u europski blok, ali pod uvjetom da se poduzmu konkretni koraci u demokratskim načelima i reformama, rekla je u utorak Marta Kos, povjerenica Europske komisije za proširenje, pozivajući tu zemlju da se okrene vladavini prava, slobodi medija i ljudskim pravima

Kos je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu otvorila raspravu o polarizaciji i pojačanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru živote izgubilo 16 ljudi. Polarizacija društva "Tragedija u Novom Sadu je duboko polarizirala srpsko društvo i studenti su prosvjedovali u srpskim gradovima i pozivali na odgovornost. Korupcija i percipirana neodgovornost su bili glavni uzroci prosvjeda, uz ostale razloge poput nedostatka demokracije i nekažnjivosti političara i nesloboda medija", rekla je Kos. Ona je rekla da od kandidatkinje za članstvo očekuje da poštuju ključne vrijednosti koje su sam temelj Unije - ljudsko dostojanstvo, slobode, demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava, te istaknula važnost borbe protiv korupcije. "U srbijanskom je i našem interesu da demokratska Srbija uđe u Uniju, ali da bi se to dogodilo očekuju se konkretni koraci u demokratskim načelima i reformama", rekla je Kos.

Ocijenila je da je sada vrijeme za strateške odluke. "Unija je tu jasna, kako stoji i kako je opredijeljena, Srbija treba donijeti odluku i jasno reći koje je njeno strateško opredjeljenje", rekla je Kos. "Bliski odnosi s Moskvom i Pekingom koje prate kritike prema EU-u se ne očekuju od zemlje kandidata", poručila je Kos. Većina zastupničkih klubova kritizirala Vučićevu vlast Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je na raspravi rekao da tragedija u Novom Sadu dokazuje da korupcija nije običan kriminal. "Korupcija uništava institucije i, nažalost, odnosi živote", rekao je Picula. Europarlamentarac iz redova socijalista (S&D) ističe da ova nesreća reflektira neke od glavnih strukturnih problema u Srbiji: netransparentnu uključenost stranih aktera u projekt, izostanak kontrola koje bi onemogućile korištenje objekta jer sigurnosni standardi nisu poštovani, ometanje istrage i neovisnosti pravosuđa nakon tragedije, te represiju prema građanima koji traže odgovornost i promjene. "Dok vlast u Srbiji ponavlja da želi ući u Europsku uniju, svakim danom sve više odstupa od njezinih temeljnih vrijednosti. Napredak se mjeri konkretnim reformama, a ne obećanjima bez pokrića", rekao je Picula i dodao da "ova rasprava i rezolucija, naravno, nisu napad na Srbiju". "Nije Europa iznevjerila Srbiju, vlast u Srbiji iznevjerava svoje građane", poručio je Picula. Austrijski eurozastupnik Reinhold Lopatka je ispred Europske pučke stranke poručio da "europska budućnost Srbije ovisi o istini i odgovornosti - žrtve Novog Sada zaslužuju pravdu".

Istaknuo je da Srbija mora prevladati političku polarizaciju dijalogom i poštovanjem te da se od srbijanske vlasti očekuje da će zaštititi, a ne progoniti mirne prosvjednike. Dodao je da EU priznaje napredak Srbije u određenim područjima, uključujući gospodarski rast, povezanost regionalne infrastrukture i suradnju s Europskom unijom u upravljanju migracijama i energetskoj sigurnosti i da je Bruxelles predan njezinoj europskoj perspektivi i budućem članstvu u Europskoj uniji. "No, jasno naglašavam da napredak u pristupanju ovisi o punom poštovanju vrijednosti Unije, procesu koji se istinski temelji na zaslugama i poštivanju demokracije, vladavine prava, neovisnosti pravosuđa i medija te političkom pluralizmu", rekao je Lopatka. Austrijski europarlamentarac Harald Wilimsky, koji je uvodno govorio u ime desnog kluba Patriota za Europu, ustvrdio je, međutim, da su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i mađarski čelnik Viktor Orban "ponosni domoljubi koji se protive besmislicama koje se trenutno razvija u u mnogim drugim zemljama" te su stoga "obojica su vjerojatno i na meti briselskih elita i briselske nomenklature iz tog razloga". Tomasz Froelich iz drugog krajnje desnog kluba Europe suverenih nacija rekao je da se "legitimni studentski prosvjedi protiv korupcije zloupotrebljavaju se u geopolitičke svrhe" te da politika EU-a spram Beograda tjera Srbiju iz Europe u "naručje Azije". "Kobna greška, jer nam je Srbija potrebna kao strateški partner, na primjer, u borbi protiv ilegalnih migracija, ali u Europi to razumiju samo Fico i Orbán. Ruke dalje od Srbije!", rekao je. Srbija ne zadovoljava kriterije za pristupanje EU-u Hrvatski zastupnik Gordan Bosanac smatra da su slobodni i prijevremeni izbori jedan od načina izlaska iz krize koja je zahvatila Srbiju. "Ova tragedije digla je Srbiju na noge. Prosvjedi su mobilizirali nevjerojatnu količinu mladih koji su odlučili pauzirati svoje školovanje kako bi se izborili za pravdu., rekao je Bosanac. Nažalost, nastavio je, na njihove zahtjeve za promjenama Vučić je odgovorio taktikom iscrpljivanja, medijskim blaćenjem, nasiljem i represijom. "Kako dalje? Slobodni i pravedni prijevremeni izbori su jedan od načina izlaska iz ove krize. Mi kao EU ne možemo odlučiti što i kako u ime građana Srbije, ali možemo i moramo stajati uz njih na pravoj strani povijesti", rekao je Bosanac.