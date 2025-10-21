Obračun protuimigrantskih prosvjednika s policijom u Dublinu: Ovo je naša zemlja!

Irish Times, koji je objavio video paljenja policijskog automobila, izvijestio je da je više od 500 ljudi sudjelovalo u prosvjedu u zapadnom Dublinu u utorak navečer.

Na videima koje su na X-u objavili irski mediji i protuimigrantski aktivisti mogli su se vidjeti ljudi kako drže irske zastave i transparente s protumigrantskim sloganima. Prosvjednici su policajce gađali staklenim bocama i pirotehnikom.