Petrova bolnica obustavila pobačaje na zahtjev

'Prema informacijama koje je smo jučer zaprimili iz bolnice, Petrova, koja djeluje u sklopu KBC-a Zagreb i ima status Središnje nacionalne bolnice koji joj je dodijelilo Ministarstvo zdravstva, privremeno je obustavila izvođenje pobačaja na zahtjev. Ova odluka ima posebnu težinu jer bolnica s takvim nacionalnim značajem ne bi smjela prebacivati odgovornost za pružanje rutinske i zakonom zajamčene zdravstvene usluge na druge ustanove, osobito zato što većina drugih bolnica nema njezine kapacitete ni stručni kadar', poručili su iz Centra.

Dodali su da se ovom odlukom ženama dodatno otežava pristup sigurnom i legalnom pobačaju te da su 'povrijeđena temeljna ženska ljudska prava'.

"Pobačaj na zahtjev mora ostati dostupan u Petrovoj bolnici", istaknuto je u objavi na društvenim mrežama.

Uputili su i službene dopise Petrovoj bolnici i Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, tražeći objašnjenje i jasne informacije o tome kada će usluga ponovno biti dostupna.

Večernji list došao je do Slavka Oreškovića, predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, upitavši ga je li točno da ova ključna klinika središnje nacionalne bolnice uskraćuje zakonom zajamčeni pobačaj na zahtjev žene.