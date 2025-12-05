PGS: 'Svaki civilizirani čovjek morao bi se smatrati antifašistom'

Mičić Badurina rekla je na konferenciji za novinare kako ne postoji argument koji u 21. stoljeću dopušta "nesvrstavanje uz antifašizam" i ocijenila da je relativizacija ustaštva sramotna . U našem društvu prevladavaju nejasne i krive poruke, a ako ih se tolerira ili relativizira postaju istinite i valjane, a to se ne smije dopustiti, kazala je.

Počasni predsjednik PGS-a Nikola Ivaniš rekao je kako se i u godinama kada je formirana Republika Hrvatska jasno pokazalo da je svaki puta kada se trebalo odlučno izjasniti većina hrvatskog naroda uvijek stala na stranu demokracije i antifašizma.

Hrvatskom narodu bila je poklonjena tzv. NDH, ali on je odabrao narodnooslobodilačku borbu. Smatra kako djeca zaslužuju istinu o povijesti naroda i države, a ta se povijest u pozitivnom smislu bazira na antifašističkom pokretu u kontinuitetu. Politički tajnik PGS-a Franjo Butorac ocijenio je kako niz događaja proteklih tjedana i mjeseci ukazuje da Hrvatska ozbiljno skreće udesno. Postavlja se pitanje otkuda "revival" NDH kroz povik "ZDS" i nošenje ustaških insignija, a Vlada nečinjenjem potpomaže desno ludilo koje je zahvatilo Hrvatsku i prijeti svima.

Smatra da je NDH i sve što uz to ide ustvari kulisa koja služi da bi se prikrile prave stvari, tj. pokušaj uvođenja svojevrsne diktature na mala vrata, a na pitanje na koga je mislio odgovorio je - na premijera Andreja Plenkovića.

"Mislim da Plenković i NDH nemaju nikakve veze, no za vlast on će i s crnim vragom ako treba, a to je opasnost za društvo", kaže Butorac.