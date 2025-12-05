Greenpeace prosvjedovao ispred INA-e zbog plinske platforme u Jadranu: Evo što su im odgovorili

Ina je reagirala u petak na performans Greenpeacea i kritike vezane uz plinsku platformu Ivana D, koja je potonula prije pet godina, ističući da će konačno rješenje za konstrukciju platforme biti odabrano prema kriteriju najbolje zaštite okoliša.
Iz Ine poručuju da su u proteklom razdoblju aktivno sudjelovali u izradi stručnih i sveobuhvatnih studija sa ciljem pronalaska rješenja koje će imati najmanji utjecaj na okoliš i biti u skladu sa zakonskim propisima.
"Analiziraju se varijante prenamjene konstrukcije u umjetni greben, kao i potpuno uklanjanje platforme s morskog dna. Institucije i mjerodavna tijela vode postupak, a trenutačno se očekuje određivanje datuma za javnu raspravu", stoji u priopćenju.
Do donošenja riješenja Ina nije ovlaštena samostalno poduzimati radove na sanaciji platforme. Ističu da su bušotina, plinovod, uređaji i sva oprema sa same platforme u potpunosti sanirani pa ne postoji opasnost za ljude ili okoliš.
Potonula u prosincu 2020.
Iz Ine dodaju kako će svako buduće postupanje biti u skladu s odlukama stručnih i mjerodavnih tijela, a svako neovlašteno djelovanje smatraju ishitrenim i potencijalno štetnim za okoliš.
Platforma Ivana D potonula je u prosincu 2020. u sjevernom Jadranu, a aktivisti Greenpeacea u petak su pred zgradom Ine održali performans povodom pete obljetnice potonuća, tražeći da platforma bude u potpunosti uklonjena iz Jadrana.
Prosvjedu Greenpeacea pridružio se redatelj i influencer Dario Juričan kritizirajući Inine postupke kao demagogiju kojom je otpad na dnu Jadrana preimenovan u umjetni greben.