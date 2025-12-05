Greenpeace prosvjedovao ispred INA-e zbog plinske platforme u Jadranu: Evo što su im odgovorili

Iz Ine poručuju da su u proteklom razdoblju aktivno sudjelovali u izradi stručnih i sveobuhvatnih studija sa ciljem pronalaska rješenja koje će imati najmanji utjecaj na okoliš i biti u skladu sa zakonskim propisima.

"Analiziraju se varijante prenamjene konstrukcije u umjetni greben, kao i potpuno uklanjanje platforme s morskog dna. Institucije i mjerodavna tijela vode postupak, a trenutačno se očekuje određivanje datuma za javnu raspravu", stoji u priopćenju.

Do donošenja riješenja Ina nije ovlaštena samostalno poduzimati radove na sanaciji platforme. Ističu da su bušotina, plinovod, uređaji i sva oprema sa same platforme u potpunosti sanirani pa ne postoji opasnost za ljude ili okoliš.