Voditeljica pitala Putina žali li za nečime: Djelovao je potpuno drugačije

Svijet je dobio rijedak uvid u jednog od najzatvorenijih svjetskih čelnika kada su se novinarke i glavni urednik India Todaya u Moskvi sastali s Vladimirom Putinom uoči njegova predstojećeg posjeta Indiji

Osnivač i glavni urednik India Todaya Aroon Purie namijenio je Putinu pitanje koje mnogi godinama pokušavaju postaviti: žali li za nečim u svojih 25 godina na čelu Rusije? Što misli o svojoj javnoj slici moćnika koja dominira svjetskim medijima? Govoreći o tom susretu, Purie je otkrio da je Putin na trenutak zašutio prije nego što je odgovorio. 'Putin je na trenutak razmislio i rekao: 'Nikad se ne osvrćem unatrag.' Djelovao je kao čovjek koji ne voli priznavati pogreške', ispričao je glavni urednik India Todaya.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Putina će ugostiti premijer Narendra Modi. Dvije države žele učvrstiti odnose, unatoč snažnom pritisku Zapada i visokim trgovinskim tarifama koje je SAD uveo New Delhiju nakon što je Indija nastavila kupovati rusku energiju. Carine su narasle na ukupno 50 posto, a dodatnih 25 posto nametnuto je upravo zbog suradnje s Moskvom. Ekskluzivni intervju s Putinom, prvi koji je dao nekoj indijskoj televizijskoj kući u posljednjih dvadeset godina, India Today će emitirati u 21 sat.

'Putin je djelovao prijateljski i ljubazno' Purie je ponudio i pogled iza kulisa. Opisao je Putinovu osobnost, a on se na Zapadu često doživljava kao hladan, krut i autoritaran. 'Vidjevši Putina i upoznavši ga osobno... djelovao je potpuno drugačije, kao netko tko ima svoj pogled na povijest i svoj pogled na svijet', rekao je Purie, dodajući da je ruski predsjednik bio vrlo precizan i jasan u onome što želi prenijeti.