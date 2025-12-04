Voditeljica pitala Putina žali li za nečime: Djelovao je potpuno drugačije

Svijet je dobio rijedak uvid u jednog od najzatvorenijih svjetskih čelnika kada su se novinarke i glavni urednik India Todaya u Moskvi sastali s Vladimirom Putinom uoči njegova predstojećeg posjeta Indiji
Osnivač i glavni urednik India Todaya Aroon Purie namijenio je Putinu pitanje koje mnogi godinama pokušavaju postaviti: žali li za nečim u svojih 25 godina na čelu Rusije? Što misli o svojoj javnoj slici moćnika koja dominira svjetskim medijima?
Govoreći o tom susretu, Purie je otkrio da je Putin na trenutak zašutio prije nego što je odgovorio. 'Putin je na trenutak razmislio i rekao: 'Nikad se ne osvrćem unatrag.' Djelovao je kao čovjek koji ne voli priznavati pogreške', ispričao je glavni urednik India Todaya.
Putina će ugostiti premijer Narendra Modi. Dvije države žele učvrstiti odnose, unatoč snažnom pritisku Zapada i visokim trgovinskim tarifama koje je SAD uveo New Delhiju nakon što je Indija nastavila kupovati rusku energiju. Carine su narasle na ukupno 50 posto, a dodatnih 25 posto nametnuto je upravo zbog suradnje s Moskvom.
Ekskluzivni intervju s Putinom, prvi koji je dao nekoj indijskoj televizijskoj kući u posljednjih dvadeset godina, India Today će emitirati u 21 sat.
'Putin je djelovao prijateljski i ljubazno'
Purie je ponudio i pogled iza kulisa. Opisao je Putinovu osobnost, a on se na Zapadu često doživljava kao hladan, krut i autoritaran.
'Vidjevši Putina i upoznavši ga osobno... djelovao je potpuno drugačije, kao netko tko ima svoj pogled na povijest i svoj pogled na svijet', rekao je Purie, dodajući da je ruski predsjednik bio vrlo precizan i jasan u onome što želi prenijeti.
Kalli Purie, novinarka te potpredsjednica i izvršna urednica India Today Groupa, još je više naglasila taj kontrast. Istaknula je da je Putin odavao iznenađujuće srdačan dojam. 'Djelovao je vrlo prijateljski, ljubazan i blag, potpuno suprotno njegovoj tvrdokornoj globalnoj slici. Bio je zainteresiran i za teme za koje smo mislili da ga nikad nisu zanimale, poput okoliša', ispričala je.
Putin će svoj posjet Indiji započeti privatnom večerom s Modijem u četvrtak navečer, a u petak ga očekuju formalni razgovori, u kojima će ključne teme biti trgovinska suradnja i obrambeni sporazumi. Moskva i New Delhi već desetljećima održavaju bliske odnose, a Putin i Modi poznati su i po vrlo dobrom osobnom odnosu.