Inicijativa za siguran pobačaj u EU-u predala EK-u preko milijun potpisa

Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da podnese prijedlog za financijsku potporu državama članicama koja bi im omogućila siguran prekid trudnoće za sve u Europi koji nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju. Komisija je objavila da će se u zakonskom roku od šest mjeseci, do 2. ožujka 2026. očitovati o zahtjevu inicijative.

Komisija je objavila da je inicijativa prikupila 1.124.513 valjanih potpisa građana EU-a u 19 država članica. Da bi Komisija odgovorila na inicijativu, potrebno je prikupiti milijun potpisa iz najmanje 7 država članica.

Komisija ističe da financijska podrška koja se traži u u ovoj inicijativi mora biti u skladu s Ugovorom o funkcioniranju EU, koji propisuje da mjere EU-a moraju poštivati nadležnosti država članica da određuju svoje zdravstvene politike i organizaciju zdravstvene skrbi.

Također ističe da se inicijativa ne odnosi na davanje prava na pobačaj na razini EU-a. Više od 50 podržavatelja i aktivista inicijative za siguran i dostupan pobačaj okupilo se ispred sjedišta Europske komisije, gdje su predali prikupljene potpise. Među njima je bila i hrvatska pjevačica Severina, noseći kutiju sa 65.963 potpisa prikupljenih u Hrvatskoj.

Europska građanska inicijativa omogućuje građanima Unije da upute prijedlog Europskoj komisiji o donošenju pravnoga akta ako skupe najmanje milijun potpisa građana iz najmanje jedne četvrtine država članica, pri čemu se inicijativa može odnositi samo na područja u okviru ovlasti Europske komisije.

Organizatori inicijative moraju biti građani EU-a koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasa na izborima za Europski parlament, a u skupini organizatora treba biti najmanje sedam osoba iz različitih država članica.

Da bi se neka građanska inicijativa pokrenula, potrebno je prikupiti najmanje milijun potpisa podrške iz najmanje sedam zemalja članica u roku godine dana nakon čega se od Europske komisije može zatražiti postupak pokretanja novog ili izmjene postojećeg zakonskog akta.

Ako inicijativa uspije prikupiti milijun potpisa, Komisija je dužna predložiti tražene zakone ili odbaciti tu mogućnost uz obrazloženje zašto to čini.