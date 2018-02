Petrov: Pupovca nije briga za opće dobro ili Agrokor, on samo puno priča i gleda svoj interes

Predsjednik Mosta Božo Petrov gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji kazao je kako on ne vjeruje najavam Milorada Pupovca da bi SDSS mogao glasati za opoziv Martine Dalić koji Most zaziva i oko koje je teme sazvao sutra sastanak opozicije u Saboru.

'Ne vjerujem da će Pupovac išta napraviti, on puno priča, ali sumnjam da bi on ugrozio Vladu. Niti je uopće njega uznemirilo išta što se događa oko Agrokora, on ima svoj pravac, njemu je bitno da on ostvari svoj interes u cijeloj toj priči, za neko veliko opće dobro njega nije briga, to se moglo vidjeti u nekoliko navrata i Plenković to dobro zna', kazao je Petrov u Vetu. Na pitanje zašto onda idu svjesno u poraz obzirom da je i on sam rekao da su oni manjina u Saboru sa inicijativom za opoziv Martine Dalić, Petrov je kazao kako “nema pobjede za Plenkovića u sramotnoj trgovini”.

'Nama je cilj da ako se pokrene inicijativa za opoziv Martine Dalić, a to je pod uvjetom da svi u oporbi mogu disciplinirati zastupnike da se pojave na glasanju što nije kritika samo SDP-u, da se vidi podržava li većina sa HDZ-om, od manjinaca do HSLS-a Škegrin projekt. Mi želimo da oni konačno prijeđu s riječi na dijela da podržavaju smjer u kojem ide Agrokor. Nije to ništa sramotno, neka samo to svojim riječima potvrde, jer to će biti signal za budućnost i vidjet će se tko je svjesno zbog svojih ili partikularnih interesa podržao Martinu Dalić', kazao je Petrov. Smatra da eventualni opoziv Martine Dalić ne znači i pad Vlade. 'Da se pokaže voljom većine da Martina Dalić nema povjerenje, Plenković može samo zahvaliti saborskim zastupnicima što su bili njegov korektiv i nakon toga nastaviti kvalitetnije raditi za hrvatske građane', rekao je Petrov. Tvrdi da ne žali zbog Lex Agrokora koji su oni u Mostu izglasali zajedno s HDZ-om. 'Lex Agrokor je neutralan alat koji je produžio razdoblje srediti gospodarsku situaciju da ne dođe do kolapsa gospodarstva u Hrvatskoj. Vi sa njime možete učiniti dobro i učiniti loše, mi smo dali mogućnost da se napravi čist start, račiste stvari iz prošlosti i napravi čist start. Nažalost oni su donijeli niz loših odluka i oni su otišli u krivom smjeru s roll up kreditom, leširanskim fondovima, gašenjem istražnog povjerenstva u Saboru ili konzultantskim ugovorima. Ja samo mogu zahvaliti, kako je Dalić rekla paljenjem svijeće na Kamenitim vratima, i zapaliti svijeću tamo što niti ja, niti Most nismo sudjelovali u svemu što su oni radili od kada su nas istjerali iz Vlade', kazao je Petrov. Na današnju opasku Davora Bernardića da je opozivom Martine Dalić u Mostu čiste grižnju savjest zbog donošenja Lexa Agrokor, Petrov se samo nasmijao. 'Možda Bernardić poznaje mene malo bolje nego ja sebe poznajem, ali nemam se namjeru polemizirati s njim preko medija, nadam se podržati inicijativu za opoziv Martine Dalić i potpuno je nebitno tko će voditi inicijativu. To je obično politikanstvo, prvenstveno je da Dalić snosi odgovornost za ovo što se događa u Agrokoru', kazao je Petrov. Komentirao je i novi izbor za povjerenika i zamjenicu povjernika za Agrokor. 'Sve se mijenja da se ništa ne bi promijenilo. Sam odabir, čovjek dolazi iz iste baze odakle je došao Ramljak, pokazuje da će smjer procesa u Agrokoru biti isti. Već su glasine da će se taj rok produžavati i to govore svi i meni je toga žao, ali ono što je činjenica jest da se osim postizanja nagodbe trebalo provesti i restrukturiranje, a sada vidimo ne samo da neće biti restrukturiranja, već nažalost neće biti nagodbe, već će se to prologirati', kazao je Petrov.