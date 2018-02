Poruka Vladi i Saboru: Nismo sluškinje i nikada to nećemo biti

Situaciju u Hrvatskoj po pitanju ženskih prava i nasilja nad ženama nije dobra, svake godine sve je veći broj ubijenih, a svakih 15 minuta u Hrvatskoj je jedna žena zlostavljana, istaknuto je u subotu na prosvjedu "Sluškinje ustaju za ratifikaciju Istanbulske konvencije" na zagrebačkom Cvjetnom trgu, s kojeg je od Vlade i Sabora još jedanput zatraženo da ratificiraju Istanbulsku konvenciju kao okvir za poboljšanje statusa žena i alat za efikasniju zaštitu žena i djevojčica

"Podaci govore da će svaka treća žena na svijetu tijekom svog života od doba djevojčice do doba žene starije dobi biti zlostavljana - bilo da se radi o partneru, obitelji, na poslu, bilo da se radi o seksualnoj ucjeni, ekonomskoj ovisnosti. Najčešće danas trpimo ono što zovemo institucionalno nasilje, a to je kada institucije ne kažnjavaju nasilnike", naglasila je jedna od organizatorica prosvjeda, izvršna direktorica Centra za ženske studije Rada Borić.

"Ovdje smo danas zato što želimo da se ratificira Istanbulska konvencija, da se prestane s pričama o rodnim ideologijama. Istanbulska konvencija je okvir za poboljšanje statusa žena po pitanju nasilja nad ženama. Stekli su se svi uvjeti u Hrvatskoj da se ratificira Konvencija. Želimo poručiti Vladi i Saboru da nismo sluškinje i da nikada to nećemo niti biti", kazala je Borić, dodavši da zlostavljanje žena nije privatna stvar.

Odore sluškinja šivale su članice udruge Kamensko, a na prosvjedu su aktivistice pročitale sedam priča žena koje su preživjele nasilje te dijelove Istanbulske konvencije. Čitale su pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, bivša premijerka Jadranka Kosor, novinarka Maja Sever, tv voditeljica Daniela Trbović, glumica Judita Franković, Sandra Benčić i Gordan Bosanac iz nevladinih udruga.

Komunikacijski stručnjak Milan Majerović Stilinović poručio je kako je potrebno, kao što navodi i Konvencija, osuditi sve oblike nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, prepoznajući da je ostvarenje ravnopravnosti žena i muškaraca ključni element u sprečavanju nasilja nad ženama.

"Treba prepoznati da je nasilje nad ženama manifestacija povijesno nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije nad ženama i diskriminacije žena od strane muškaraca te do sprečavanja punog napretka žena i to treba promijeniti", naglasio je.