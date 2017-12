Pernar: Katoličanstvo je idealna religija za lopove, u HDZ-u sam se učlanio da bih krao

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar objavio je u subotu tekst na Facebooku u kojem objašnjava zašto je katoličanstvo idealna religija za lopove, te zašto je napustio i HDZ i Katoličku crkvu

Katolička crkva je idealna religija za njih jer ih uvjerava da je to moguće. Možeš bit lopov i bit spašen . I ne samo da ih uvjeravaju u to, već i druge ljude pozivaju da glasuju za njih', poručio je zastupnik Živog zida Ivan Pernar putem Facebooka.

Ono što me najviše iznenađuje je to što moje bivše kolege iz HDZ-a i dan danas razmišljaju kao ja nekad vjerujući da će se spasiti i biti s Isusom u vječnosti iako su na zemlji gazili sve njegove principe i zapovijedi.

Tvrdi da većina ljudi koja u medijima govori protiv Katoličke crkve čini to zato jer su odbacili vjeru u duhovni svijet.

'Međutim, postoji cijeli niz ljudi koji su to učinili iako su ostali vjernici. Ja sam jedan od njih i ovo je moja priča. Cijeli život mislio sam da je konačni smisao života u ovom svijetu - materijalizam, pohlepa i novac. To su bile stvari koje su me zanimale, to je bio i razlog zašto sam se učlanio u HDZ (da bi pokrao druge i da bi meni bilo dobro).

Međutim, u srcu mi je cijelo vrijeme bila praznina, i nešto je falilo. Pitao sam se što i upravo u tom trenutku prilazi mi jedan mladić s kojim sam često zajedno radio preko Student servisa i kaže mi da je to što mi fali Isus...