Pedijatrica objasnila na što treba obratiti pozornost kod šarlaha: 'To je dječja bolest, ali i odrasli moraju biti na oprezu'

Epidemija gripe polako jenjava, no bilježi se porast broja djece oboljele od šarlaha. O kakvoj je bolesti riječ i na što roditelji posebice trebaju obratiti pozornost, otkrila je pedijatrica Mirjana Kolarek Karakaš

Ipak, epidemiolozi smatraju da nije riječ o alarmantnom porastu broja oboljelih od šarlaha, unatoč tome što je on nešto povećan u odnosu na godine prije pojave pandemije covida.

Prema podacima HZJZ-a koje je objavila Hina, od 1. rujna prošle godine do 13. veljače ove godine prijavljeno je 1289 oboljelih od šarlaha, mahom djece, što je porast u odnosu na prethodne godine. Kako ističe pedijatrica Mirjana Kolarek Karakaš , zbog pandemijskih mjera prethodnih godina ljudi su manje bili u kontaktu jedni s drugima, stoga se shodno tome smanjio imunitet na viruse i bakterije te se promijenila epidemiološka slika obolijevanja.

Šarlah je zarazna bolest od koje u većini slučajeva obolijevaju djeca, a karakteriziraju je povišena tjelesna temperatura, grlobolja, glavobolja, uz moguće povraćanje i bolove u trbuhu. Pored toga izaziva karakterističan sitnotočkasti osip koji se javlja na trupu, intenzivnije oko pazuha, u pregibima ruku i nogu, a osobito na preponama, objašnjava doktorica. Osip je često popraćen jakim svrbežom kože.

Roditelji bi trebali obratiti pozornost i na uvećane limfne čvorove, a dijete koje ima šarlah u pravilu ne kašlje. Inkubacija traje tri do pet dana, a osip iščezava za četiri do sedam dana.

Bolest se prenosi kapljičnim putem, kašljem i običnim govorom, stoga se češće javlja u kolektivu, dječjim vrtićima i školama. Kako objašnjava Kolarek Karakaš, odrasle osobe u pravilu ne obolijevaju od šarlaha, ali mogu u ždrijelu nositi beta hemolitički streptokok grupe A, koji onda kod djece izaziva šarlah ako se njime zaraze. I streptokok i šarlah liječe se penicilinom deset dana kako ne bi došlo do komplikacija, a na kraju terapije potrebno je kontrolirati urin djeteta.

Do komplikacija može doći ako se bolest previdi i ne liječi na vrijeme. Bakterija se onda proširi u krv i nastanu invazivni oblici bolesti. Ipak, doktorica ističe da se to kod djece rijetko događa, ali stariji i imunokompromitirani bolesnici moraju biti na oprezu jer kod njih češće dolazi do komplikacija.

'Trenutno su najčešći razlog dolaska u naše ambulante virusne bolesti, gripa A i B, RSV (respiratorni sincicijski virus) i covid, no moramo uvijek biti spremni i na bakterije kao što je BHS (beta hemolitički streptokok grupe A)', dodaje.

Kako piše Hina, u zadnja dva tjedna nema značajnog porasta gripe te unatoč tome što i dalje ima prijavljenih slučajeva, čini se da epidemija usporava. Dosad je prijavljeno oko 23.500 slučajeva gripe, a u posljednja dva tjedna njih nešto više od 4000.