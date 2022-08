PDV za grijanje na toplanu ove godine spušten je već dva puta. Sprema se drastično poskupljenje, ali koliko? HEP: I drugi su poskupjeli

Koliko će poskupjeti grijanje na toplanu, pitaju se posljednjih dana diljem Hrvatske građani koje opskrbljuje HEP Toplinarstvo. Naime Vlada RH je zadnjeg dana srpnja drugi put ove godine spustila PDV. Prvo je početkom travnja s 25 smanjen na 13 posto, da bi sada pao na pet posto, što jasno ukazuje na to da se sprema žestok cjenovni udar

Da će poskupljenje za građane biti drastično, najavio je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić još potkraj svibnja. Obrazložio je to tada činjenicom da se cijena nije mijenjala deset godina, da su veleprodajne cijene u posljednje dvije godine višestruko rasle te da ne postoje unutarnje rezerve koje bi to mogle pokriti. No hoće li to drastično iznositi 20, 50, 70 ili sto posto, u HEP Toplinarstvu još uvijek ne znaju.

Kao i prije nešto više od dva mjeseca, kada smo ih to prvi put pitali nakon Barbarićeva javnog istupa, iz HEP-a se pravdaju da ne znaju koliko će grijanje poskupjeti jer se čeka da Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donese odluku o novim tarifnim stavkama.