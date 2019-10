Škoro bi referendum o državnim praznicima, o predviđanjima rezultata izbora kaže: Nisam baba Đuna

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro uključio se u debatu oko državnih praznika. Smatra kako Dan sjećanja na žrtvu Vukovara treba biti neradni dan te kako bi se Dan državnost trebao ponovno obilježavati 30. svibnja kao prije 2000. godine

'30. svibnja je zaživio u narodu. To je bio dan, sjećam se, kada smo svi s ponosom isticali stijegove, pjevali pjesme, radovali se tome danu. Poslije su se dogodile promjene koje nisu odvele baš nikuda i koje su dodatno podijelile narod. To jednostavno nije dobro i trebamo malo vratiti loptu....30. svibnja je zaživio u narodu. To je bio dan, sjećam se, kada smo svi s ponosom isticali stijegove, pjevali pjesme, radovali se tome danu. Poslije su se dogodile promjene koje nisu odvele baš nikuda i koje su dodatno podijelile narod', kazao je Škoro za RTL.

Na pitanje može li mu potpora građana preći 20 posto s obzirom na rezultate CRO Demoskopa, odgovara:

'Ne znam. Ankete su, generalno gledano, trendovi. Nas uvijek oko izbora razvesele tri stvari. Prvo je izborni zakon - to je silno veselje. Druga stvar koja nas razveseli je D'Hondtova metoda, a treće su ankete. I ako pogledate ove zadnje europske izbore, ne možete reći da su ankete baš pogodile neke stvari. Meni je drago da se ispituje javno mnijenje no izbori su najbolja anketa'.

Nije, kaže, baba Đuna, da predviđa.

Ne želi predviđati hoće li ući u drugi krug.

'Jedino što je sigurno je to da će biti kako birači budu htjeli. Ja ću se potruditi da budem u drugom krugu. No, ne volim te: Ja ovo, ja ono... To nije OK. Vi i ja ne bi o tome razgovarali da je sve dobro i ja bi više volio da kad idem na televiziju da razgovaramo i o tom stanju i o onome što se može napraviti da se to promijeni. Sinoć nisam gledao vašu anketu jer sam šetao s jednim čovjekom. Šetam koliko mogu pa sam čuo neke stvari među kojimai to da moramo ići prema tome da maknemo politiku iz puno tpga. Prije svega iz gospodarstva. Onda ćemo ići dalje. Ovo drugo su priče za malu djecu', poručuje.

Kaže da će u kampanji prihvaćati donacije i kako je već otvorio račun jer je kampanja skupa.

Otkrio je i detalje o osobama koje su u njegovom stožeru. 'Moja sestra, zajedno sa mnom to sve koordinira. Ona je doktorirala ekonomiju i ona je veliki stručnjak kada su u pitanju modeli upravljanja i kada je u pitanju marketing. Ona ima dvoje male djece i živi u Našicama pa ne može sudjelovati svaki dan. No ovo je 21. stoljeće i mi maksimalno koristimo, što se moglo vidjeti do sada, blagodati interneta i modernih i suvremenih tehnologija', pojašnjava.

Na pitanje pomaže li mu Mate Radeljić, bivši savjetnik KOlinde Grabar Kitarović, Škoro odgovara:

'Mate Radeljić, kao i brojni drugi ljudi, su ljudi koje ja znam dugo godina. On je Osječanin, njega sam upoznao davno, a čak sam i izgubio izbore kad je on bio s druge strane. To je čovjek koji je radio u sustavu, u uredu predsjednice i ja sam, razgovarao, ne samo s njim već mnogima, upravo na temu kako to sve skupa izgleda, kako je to sve ustrojeno i što bi se moglo napraviti da bude učinkovitije', kaže Škoro.

Kaže da Radeljić neće biti u njegovom stožeru.

'Toliko su me izbušili do sada, zbog kojekakvih gluposti da je to fenomenalno i kapa dolje. Ja sam mislio da je dosta mulja u poslu u kojem se ja bavim. U politici je toliko mulja da se, kako bi rekao Arsen, ne može niže već samo dublje. Tako da, nemam namjeru oformljivati nikakav stožer jer se bojim da bit i ljudi, koje bi stavio u stožer, a koji možda imaju poštene namjere, bili samo dodatni razlog da se napada mene. Dakle, za sada ću raditi sam kao Mujo u vicu', karikira.

Kaže da nije kandidat desnice i to iz slijedećih razloga:

'Onoga trenutka kada budemo definirali što je desno, a što lijevo ja ću se vrlo lako prikloniti. Ja sam ekonomist i za mene lijevo znači rad, desno kapital. Pa sad, kad je u pitanju nacionalna sigurnost i interes države ja sam apsolutno desno, no kad je u pitanju rad, radnici i odnos prema radnicima, onda sam apsolutno lijevo. To možete najbolje provjeriti kod onih ljudi kojima sam ja poslodavac'.