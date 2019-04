Osječkoj vlasuljarki pune su ruke kose: Na jednoj perici radi se po 180 sati, a posla je toliko da je odbila čak i Mamma Miju!

Ruke su im uvijek pune posla, točnije kose. Oni su jedni od rijetkih u Hrvatskoj koji se još bave vlasuljarstvom. Ima ih pet, a povijesne, suvremene, ekstravagantne, otkvačene, svakodnevne vlasulje nastaju pod njihovim prstima u maskersko-frizersko-vlasuljarskoj radionici osječkog Hrvatskog narodnog kazališta. Posjetili smo ih i otkrili koliko je vremena potrebno za izradu jedne vlasulje, koliko košta kosa, tko ju prodaje, a tko kupuje

'Bilo nas je devet. Bila sam najmlađa i nisam očekivala da ću biti primljena. No, moj tadašnji šef Josip Sabo me je odabrao. Sve što sam o tome poslu naučila i postigla zahvaljujem njemu', govori ona.

'Brk se radi sat do sat i pol vremena. Obrve su gotove za 15 minuta, a brada ipak nešto malo duže. To je stvarno zahtjevan posao ako će se nešto svakodnevno nositi i koristiti', tumači Miler koja je tijekom godina rada stekla zvanje vlasuljarke, a onda i šminkerice. Prije godinu i pol sjela je u 'direktorsku' fotelju voditeljice ove zanimljive kazališne radionice i peteročlanog vlasuljarskog tima koji je svakodnevno okružen s oko 700 vlasulja, od one Elvisa Presleya i Marlin Monroe do 'popularnih' mikrofonki, ali i onih koje su se nosile na dvorovima.

Među 700 perika

'Kosu je važno paziti i njegovati, prati, frizirati i ona može jako dugo trajati jer ne trune. U fundusu imamo oko 700 perika, a neke su stare i po 200 godina. No, veličina ljudske glave se od tada do sada promijenila. To je baš uočljivo. Prije su glave bile manje, a sada su veće pa one starije vlasulje nam sada ne prolaze', otkriva nam ova vlasuljarka koja se ne može odlučiti koja joj je perika najdraža.

Teško joj se prisjetiti i najvećeg dosadašnjeg izazova, priznaje nam, jer je u karijeri radila na puno zahtjevnih projekata. No, kada bi morala birati, u sjećanju su joj ostale perike od kudjelje za Viteza Slavonske ravni.

'Bilo je dosta toga. Vlasulje su personalizirane, odnosno rade se posebno prema određenom glumcu ili solistu. Boja se mora sukladiti s njihovom', opisuje ovaj posao Ružica Miler.