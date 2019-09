Posjetili smo jedinog profesora prava životinja u Hrvatskoj i doznali zašto se studenti otimaju za njegova predavanja

Pas Medo koji slobodno smije lajati, ali i pitanje nasljedstva koje uključuje životinje, samo su neki od slučajeva o kojima se raspravlja na kolegiju Prava životinja u Hrvatskoj. Pokrenuo ga je profesor upravne znanosti na osječkom Pravnom fakultetu Boris Bakota. Dok je u prvoj generaciji imao tek pet studenata, za tri je godine broj zainteresiranih eksplodirao na njih 60. U razgovoru za tportal ovaj osječki pravnik objašnjava kolika prava imaju životinje u Hrvatskoj, a kolika u Europi i svijetu, te s kakvim se problemima susreću

'Zanimalo me kako će to prihvatiti studenti. Odaziv je odličan. Kolegij smo ponudili i sveučilištu jer svaki fakultet mora ponuditi dva izborna predmeta koje mogu upisivati i studenti s drugih fakulteta. Pitanja stoga pokušavamo promatrati i obraditi s nekih drugih aspekata', odgovara tportalu profesor upravne znanosti osječkog Pravnog fakulteta Boris Bakota.

'S godinama sam promišljao o tome kako s jedne strane jedemo životinje, a s druge se brinemo o njima. Radeći na Pravnom fakultetu, počeo sam razmišljati i o tome kako stručno znanje povezati s ljubavi prema životinjama. I, eto ga', otkriva nam ovaj pravnik, dodajući da smatra kako Hrvatska ima dobar Zakon o zaštiti životinja, ali se istovremeno pita koliko se on u potpunosti primjenjuje, a ljudi kažnjavaju zbog njegova kršenja.

Živobran jedan od pionira u Europi

'Krajem 19. stoljeća imali smo Živobran, društvo za zaštitu životinja u Zagrebu, jedno od prvih u Europi toga doba. Oni su se već tada bavili pitanjima zabrane nastupa u cirkusu, neuzgoju životinja za krzno i ženskim šeširima s perima, a s druge su opet savjetovali kako utopiti višak štenaca u rijeci. Imali su i neke savjete o svinjokolji, kojoj nisu u to vrijeme smjeli prisustvovati trudnice i djeca', navodi primjere kojima su se bavili u Hrvatskoj već prije dva stoljeća, a aktualni su i danas, poput neželjenog potomstva.

'Utapanjem pasa tada se rješavao problem, a danas imamo mogućnost da općine i gradovi propišu obveznu sterilizaciju, odnosno kastraciju na području svoje jedinice. Dio ih je to iskoristio, u pravilu oni koji imaju velik broj nezbrinutih pasa. No s druge strane imamo slučaj u kojem je naš Visoki upravni sud rekao kako to nije u skladu sa zakonom, ali suci, nažalost, nisu pročitali zakon do kraja', navodi on.