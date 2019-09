Ljeti Jadran, zimi Drava: Ovaj mladi Osječanin čamcem se upustio u biznis iz snova: 'Svi su oduševljeni slavonskom bonacom'

Još dok je sjedio u studentskim klupama razmišljao je o tome kako pokrenuti vlastiti biznis. Ideja mu je sinula kad se odlučio za studij poduzetništva na osječkom Ekonomskom fakultetu. Ovoga proljeća 29-godišnji Osječanin Igor Živković znanje je spojio s ljubavlju prema čamcima. Samozaposlio se i doslovno zaplovio Dravom i Jadranskim morem. Prvi je osječki poduzetnik koji je odlučio upoznati sugrađane i turiste s Osijekom iz druge perspektive, one vodene, s rijeke Drave

Odrastao je na Dravi, a ljeta je provodio na moru. Uvijek je bio uz oca, na čamcu. O njima je počeo učiti još kao, reći će, klinac. Osječanin Igor Živković ovog proljeća zaplovio je poduzetničkim vodama, ali i onima u pravom smislu riječi, rijekom Dravom i Jadranskim morem. Samozaposlio se, kupio čamac te registrirao obrt za pomorski i obalni prijevoz turista, prvi takav u Osijeku.

'Imamo vikendice nedaleko od Osijeka, na obali Drave, i u Starom Gradu na Hvaru. I svuda imamo čamce. Na njima sam proveo djetinjstvo, odrastao. Sve o njima naučio sam još kao klinac uz oca. Kad sam na osječkom Ekonomskom fakultetu završio tri godine preddiplomskog studija menadžmenta, dalje sam mogao nastaviti na smjeru o poduzetništvu. Razgovarali smo s poduzetnicima, obilazili tvrtke. I tako se nekako rodila ta ideja', otkriva za tportal Osječanin Igor Živković, 29-godišnjak koji je odlučio upoznati sugrađane i turiste s ljepotama grada, ali s druge, vodene strane. Uvjeren je da su prošla vremena u kojima se, poput njegovih roditelja, živjelo prema motu: kad se zaposliš u jednoj firmi, u njoj ostaneš cijeli radni vijek i dočekaš mirovinu. Želio se okušati u poduzetništvu. Sve se zakotrljalo prije koju godinu, kada su krenuli poticaji za samozapošljavanje.

'Htio sam se samozaposliti, ali mi je problem bio sezonski rad jer turiste u Osijeku ne mogu prevoziti tijekom cijele godine. No kako se grad počeo razvijati u turističkom smislu, počeli su dolaziti kruzeri, a i imam prijatelja koji se bave ugostiteljstvom, počeo sam skupljati informacije. Kad sam sve stavio na papir, izračunao sam da sezonu mogu odraditi na moru, a dio ovdje na rijeci kako bih zaradio i platio doprinose te sve što je potrebno', izbacuje nam kalkulaciju ovaj mladi poduzetnik. Potkraj svibnja postao je vlasnik obrta Old Town i dobio 70.000 kuna poticaja. Iako poticaji, kako nam objašnjava, iznose 55.000 kuna, za prijevoz putnika može se iskoristiti više. Posebno testiranje trupa 'To mi je bio dobar vjetar u leđa, ali ne i dovoljan, jer nautika je skupa sama po sebi. Dio novca sâm sam dodao kako bih kupio čamac i motor, koji su me ukupno koštali oko 20 tisuća eura. Spreman sam na to da neću imati posla od studenoga do veljače, ožujka, prvih toplijih dana. No osmislio sam backup, sezonu na moru, na Hvaru, gdje su turisti puno bogatiji. Ondje sam s ovim istim čamcem vodio ture i ljetos, a sad sam vratio čamac u rijeku', opisuje nam svoj plan Igor Živković, dok lagano na brodiću registriranom za sedam putnika klizimo Dravom.

Brod koji je kupio nije registriran za 'rentanje', nego upravo za prijevoz putnika. Stoga je već u samoj tvornici morao mijenjati određene tehničke postavke kako bi ih uskladio sa zakonom. 'Od tvornice sam morao tražiti posebno testiranje trupa jer je on nešto drukčiji', govori nam dok sigurno drži kormilo broda kojem još nije nadjenuo ime. Glavom mu se motaju ideje. Neke nam iznosi. 'Probao bih i s manjim čamcima, onako za cjelodnevne rute', govori. Prvi u redu djedovi i bake s unucima 'Zasad radim ture od sat vremena, pogled s rijeke na grad. Cijena je 45 kuna po osobi. Mislim da to nije puno, a da i Osječani sami imaju prilike vidjeti svoj grad iz neke druge perspektive. Njih 90 posto nije se provozalo Dravom, koja prolazi kroz cijeli grad, plovna je, a uz nju žive', nastavlja Živković, naglasivši da je već odradio prve, promotivne vožnje. I nije, kaže, požalio. Iako je na brodiću očekivao ljude srednje generacije, prvi u redu bili su djedovi i bake s unučadi. Mjesta su mu popunili i strani studenti koji su stigli na razmjenu u Osijek. Bilo je i turista koji su odsjeli u Baranji.

'Vozio sam Riječane i oduševljeni su. Još su me pitali: 'Što, kod vas je stalno bonaca?' (smijeh). Prve povratne reakcije su super', zadovoljan je. Vozi i na cjelodnevne izlete prema ušću Drave u Dunav, prema Aljmašu i Marijanskom svetištu, a koje godišnje, ističe, posjeti oko 100.000 ljudi. Zaustavlja se u Erdutu te obilaze Vinariju Brzica. Po osobi ovaj 7-satni izlet košta 150 kuna. 'Treća je ruta do Vukovara, a ona košta 200 kuna. Sve je to zapravo kombinacija turističkog obilaska i slobodnog vremena. U ove osječke rute trebali bi se uključiti i turistički vodiči', otkriva iduće korake. Koliko mu je poznato, prvi je pokrenuo ovako nešto na rijeci. 'Možda su i ljudi prije mene imali slične ideje, ali ima tu i problema. Ne možemo se orijentirati onako kako se to radi na moru. Ondje je to neka potpuno drukčija priča, turisti bogatiji, a i zakoni kao da se primjenjuju drugačije. Ovdje se to ništa ne dopušta', ukazuje i na prepreke.