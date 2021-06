Pavasović-Visković: Ovo je dobro osmišljena akcija Mamića da se spasi od zatvora. Krušlin? On je napravio samo jednu grešku

U RTL-u Danas gostovao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji u slučaju optužbe osječkih sudaca da su primili mito od Zdravka Mamića brani osječkog suca Darka Krušlina.

Sada možemo govoriti o nekom privremenom epilogu. Taj je tragičan i porazan za hrvatsko društvo. Taj je da se sa sucem koji je osudio tog Mamića na 6,5 godina mete pod od strane istog tog Mamića koji je jedan običan odbjegli kriminalac. Ali nemojmo zaboraviti i drugu stvar. Ako vratimo film unatrag, ajmo pogledati kako žive ljudi koji su Mamića doveli u poziciju da bude osuđen na 6,5 godina. Glavni državni odvjetnik u to doba Cvitan danas živi 24 sata pod policijskom zaštitom jer mu je Zdravko Mamić prijetio ubojstvom, prijetio mu je smrću. Sudbina čovjeka koji je živi pod zaštitom je, vjerujte mi, vrlo nevesela, to nije lijepo. A čovjek koji ga je osudio na 6,5 godina živi tako da ga se vuče po blatu, vodi u lisicama na sud, difamira na sve moguće načine. To je prilično loša i tragična poruka za cijelo društvo.

Je li sve bila predstava za javnost? U dosta toga, u slučaju vašeg klijenta, imamo riječ na riječ.



Ovo je jedna dobro osmišljena akcija Mamića da spasi se od dugogodišnje kazne zatvora. Bilo je tu i pravnika koji su to smišljali, PR-ovaca, ostataka nekakvih obavještajnih struktura koji su za sitan novac spremni svašta osmisliti. Sve je to skupa nešto što se pokušava napraviti da bi se spasilo njega. To je s njegove strane. S druge strane, sustav je morao reagirati jer ste imali ozbiljne optužbe. Imali smo očekivanje javnost da se sve to procesuira i da se vidi što je i što nije. Mislim da će od svega toga skupa, na kraju balade, malo toga ostati.

Je li sustav, na kraju, dobro odreagirao?



Sustav je reagirao panično. Sustav se susreo s nečim što do sada nije imao priliku vidjeti. Morate poznavati Mamića i morate poznavati na što je taj čovjek spreman. Normalnom čovjeku je potpuno nevjerojatno da je netko u stanju apsolutno izmisliti neku priču, uništiti nečiji život, prijeći preko nekog, uništiti mu obitelj. No, on je to spreman. I on je napravio jednu konstrukciju na koju se sustav našao zaprepaštenim i zaleđenim. Nikome to nije jasno. Je li to istina ili nije istina.



Znači, mislite da nisu baš dobro reagirali?



Sustav je morao dati nekakvu reakciju, morao je provjeriti optužbe, morao je povesti nekakve postupke i tome se ne čudim. To je apsolutno opravdano iz aspekta sustava. No, sve skupa ostavlja jedan jako loš dojam.

Zanimljivi su svjedoci koji se pojavljuju u ovom slučaju. Neki su trebali biti osumnjičeni i optuženi?



Tu će mi netko prigovoriti da nekoga guram u zatvor i da nekome proričem neku lošu sudbinu. Međutim, imate činjenicu da manje-više svjedoci koji potvrđuju njegove navode i koji govore da su znali da se suci podmićuju, da se daje mito, su manje više ljudi iz njegovog tog, ajmo reći, zločinačkog okruženja ili interesnog okruženja, ako ćemo govoriti o tome. Pri tome imate predsjednicu Uprave Dinama.



Da bude jasno, mislimo na gospođu Peras...



Iz onoga što se zna u javnosti i pravosudnim krugovima, svi postavljaju pitanje: zašto ona nije osumnjičena. Ako je pakovala novac, ako je znala da se podmićuju suci, ako je znala gdje taj novac ide... Potpuno je jasno da je i ona trebala biti obuhvaćena ovim postupkom, ali ne kao svjedok, nego kao u nekom drugom svojstvu. Imate činjenicu koja je potpuno nevjerojatna. Imate do jučer jedan ugledni zagrebački restoran čiji su konobari svjedočili da su slušali razgovore gostiju, da su govorili USKOK-u o tome da su vidjeli primopredaju novca. To možda može zavarati nekoga neupućenog. No, treba podsjetiti tko je vlasnik tog restorana? Njegov blizak rođak. Opet osoba iz njegovog interesnog kruga. Tu je puno toga napravljeno i osmišljeno da bi se, zapravo, ove suce dovelo u poziciju u kojoj oni jesu. A sustav je reagirao na jedan način koji... Sustav nije kapacitiran da to uopće shvati i da reagira na sve ovo skupa.



Činjenica je da su suci uhićeni nakon njegovih riječi. Mislite li da je to onda bila predstava za javnost?



Ne bih to zvao predstavom za javnost. Imali ste ozbiljne optužbe, sustav je na te optužbe reagirao kako je reagirao. Pitanje kako bi i da li bi javnost gledala na to da sustav nije napravio to što je napravio. Kada govorimo sustav, u ovom segmentu mislimo na Državno odvjetništvo.

Što se tiče vašeg klijenta njega se tereti, sada znamo i službeno jer se USKOK oglasio, samo za sat?



U prilogu ste čuli kako Mamić na toj tiskovnoj konferenciji govori o tome kako su se razbili od alkohola. Skinimo rukavice, evo što je Krušlin napravio. Napravio je jednu stvar koja ne priliči. Našao se u jednom društvu u kojem se nije trebao naći, bili su alkoholizirani, Mamić u svome maniru, svatko tko ga dobro poznaje zna jako dobro kako funkcionira i kako se odnosi prema ljudima, mu je uvalio taj sat. Krušlin je čovjek koji cijeli život radi u sustavu i ne zna, ne nosi sat, ne zna vrijednost tih satova, ti satovi mu ništa ne znače... Budi se sutra ujutro i sat vraća nazad. E sada, to se događa 15 dana prije nego on postaje raspravni sudac u svemu tome skupa. Ta priča nije lijepa za Krušlina. Njemu mjesto nije bilo tamo, nije se to trebalo dogoditi. Ali da li je to kazneno djelo? Svatko tko zna išta o sudovima će znati da to kazneno djelo nije, da se može govoriti jedino o njegovoj stegovnoj odgovornosti i to ne u smislu da bi on bio udaljen od sudačke dužnosti jer, stavimo ruku na srce, mnogima se to moglo dogoditi.

Mislite li da će Mamić na kraju biti izručen?



E sada tu dolazimo do interesantnog dijela priče. Dakle, vrlo često se u javnosti govori kako pravosuđe ne radi svoj posao. Ovdje će se dogoditi nešto drugo. Ovdje će pravosuđe na kraju politici isporučiti gotov proizvod. Situaciju u kojoj će politika, ukoliko napravi pritisak prema BiH, moći dobiti Mamića u Hrvatskoj. E sad, vidjet ćemo koliko je to politici u interesu. No, imat će gotov proizvod što se tiče pravosuđa i imat će načina da prisile Bosance da nam ga izruče. Vidjet ćemo hoće li to napraviti.



A ako ga ne izruče? Hoće li to poremetiti odnose Hrvatska i BiH?



Trebalo bi. Ako Bosna odbije u ovoj situaciji izručenje Zdravka Mamića, to je nešto što svakako treba postati ozbiljan međudržavni problem, rekao je Pavasović-Visković za RTL Danas.