Pavasović Visković: Naravno da su uhićeni HDZ-ovci sve znali, Turudić će reterirati

Podsjetimo, u petak je održana sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj je sudjelovao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Sjednica je sazvana zbog uhićenja bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića i HDZ-ova zastupnika Josipa Šarića, koji su uoči USKOK-ove akcije dali ostavke pa se pokrenula rasprava o tome jesu li znali za istragu.

Turudić poriče da je ikakav podatak iz DORH-a, koji nije smio izaći, izašao u javnost te odbacio sumnje oporbe da je on osobno Škoriću i Šariću odao činjenicu da će biti uhićeni. Poručio je i da neće pokrenuti istragu o tome zašto su okrivljenici dali ostavke na dužnosti predsjednika Uprave i saborskog zastupnika.

Što se tiče izjava nakon samog Odbora, Pavasović Visković je rekao da je Turudić na Odboru bio u nezavidnoj situaciji.

'On dolazi nakon situacije gdje je sat vremena gubio vrijeme na Odboru, koji ne sliči ni na što. Ja ne znam što bih pričao da sat vremena moram slušati ljude koji su, nažalost, saborski zastupnici i koji sebi uzimaju za pravo da ozbiljno razgovaraju o stvarima kojima nisu dorasli', kazao je.

Pavasović Visković ipak vjeruje da će se Turudić predomisliti i istražiti ovu situaciju.

'Kad prespava, mislim da će shvatiti da nema nikavog izbora nego da to istraži, to je u njegovom interesu. Turudić to mora istražiti jer je glavni državni odvjetnik i mora to istražiti s obzirom na cijelu priču koja je bila na početku njegova imenovanja. Vjerujem da je dovoljno pametan da to shvati, a on će napraviti ono što je dobro za njega i pametno. Mislim da će reteritati i mislim da je to u interesu države, institucije i njega osobno', smatra odvjetnik.

Ipak, navodi da ga kao građanina više brine jedna druga stvar. '

'Ono što me brine jest da je u vladajućoj stranci uspostavljen procedura kontrole štete – nemamo više problem je li neko korumpiran ili nije, nego imamo hodogram što ćemo napraviti da PR-ovski iskontroliramo priču. To me zabrinjava jer bi se vladajuća stranka trebala boriti s uzrocima, a ne posljedicama', kazao je Pavasović Visković.