Parižani na uskrsnoj misi mole za brzu obnovu Notre-Damea

Stotine Parižana okupilo se u nedjelju na uskrsnoj misi u crkvi Saint Eustache moleći za brzu obnovu katedrale Notre-Dame nakon razornog požara. Pariški nadbiskup Michel Aupetit započeo je misu usporedbom obnove katedrale Notre-Damme s Isusovim uskrsnućem iz mrtvih, koje kršćani slave svakog Uskrsa.

Gallet je na sredini mise dobio aplauz okupljenih u čast 400 vatrogasaca koji su gasili požar te je dobio primjerak Biblije koja je preživjela požar.

"Želimo ujediniti vjernike, moliti zajedno, u nadi da će se Notre-Dame obnoviti što prije", rekla je Annie le Bourvellec, dobrotvorna radnica, dok su se stotine vjernika uoči mise okupile ispred Saint Eustachea, jedne od najvećih pariških crkava.

"To je tragedija, no u svakoj tragediji treba potražiti nadu u obnovu", rekao je Kimon Yiasemiees iz Washingtona. "To mi samo pokazuje kako, ne samo Francuzi, nego i ljudi diljem svijeta suosjećaju s Notre Dameom i Parizom"

Predsjednik Emanuel Macron obećao je ovog tjedna kako će Francuska obnoviti katedralu u roku od pet godina te da će se Francuzi ujediniti u obnovi nacionalnog simbola.

Za obnovu katedrale Notre-Dame zasad je prikupljeno oko milijarde eura.