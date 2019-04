Košić o Notre Dame: Nije li požar pariške katedrale znak nestanka kršćanstva u Europi?

Sisački biskup Vlado Košić zapitao se na Veliki četvrtak nije li požar pariške katedrale Notre Dame znak nestanka kršćanstva u Europi? 'Mnogi se naime trude da tako bude. I zato ne čudi što su se mnogi radovali… perverzno je to, posve neshvatljivo, ali – to je činjenica koju danas moramo imati na pameti', kazao je Košić

Zapitao se nije li to znak nestanka kršćanstva u Europi? 'Mnogi se naime trude da tako bude. I zato ne čudi što su se mnogi radovali… perverzno je to, posve neshvatljivo, ali – to je činjenica koju danas moramo imati na pameti. Katolici su najprogonjeniji na svijetu, marginalizirani, a oni su dali identitet i bez katoličanstva nema Europe. Nema ni naše Hrvatske! Koliko smo mi spremni za borbu s tim – možemo slobodno reći: zlim – silama, jesmo li svjesni u kakvom se ratu nalazimo?', istaknuo je.

Biskup je poručio svećenicima i kako oni moraju biti primjer drugima. 'I mi trebamo drugima biti – i to jesmo, hoćemo li to ili nećemo – knjiga iz koje čitaju, ali ne naše riječi koliko naše ponašanje. Tako djeluju primjeri. Nisu uzalud već stari Latini zapisali: ‘verba movent, exempla trahunt – riječi potiču, a primjeri privlače'. Mi dakako ne možemo i ne smijemo se tako ponašati samo da bismo druge, osobito mlade zabliještili, impresionirali… Ne! Mislim da trebamo samo voljeti Isusa i ljude te jednostavno predano i smireno vršiti svoje dužnosti. Tu nije na prvom mjestu cilj, nego naša autentičnost. Cilj će sam Bog postići, koji on želi i kad on želi', pojasnio je biskup.