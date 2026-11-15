misa u andama

Papa na 3700 metara samo mjesec dana nakon operacije: Evo kako je prošao susret

M. Šu./Hina

15.11.2026 u 21:48

tportal
Izvor: EPA / Autor: VATICAN MEDIA HANDOUT
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Papa Lav XIV. u nedjelju je predvodio misu na nadmorskoj visini od 3700 metara u peruanskome gradu Cuscu na drevnom lokalitetu Inka, megalitskoj utvrdi Sacsayhuamán, a misi je prisustvovalo više desetaka tisuća ljudi od kojih su mnogi doputovali iz vrlo udaljenih krajeva.

Poglavar Katoličke Crkve u Peruu ostaje do ponedjeljka.

Tijekom mise Sveti Otac je pozvao na očuvanje i prenošenje tradicije, istaknuvši važnost uključivanja mlađih naraštaja.

"Svaka generacija dobiva nasljeđe i odgovornost joj je da ga prenosi dalje – obogaćeno i obnovljeno", rekao je Lav.

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Istaknuo je da budućnost običaja ne leži samo u očuvanju naslijeđenoga, već i u njegovu prijenosu na druge dok smo živi.

Nakon operacije adenokarcinoma na plućima prije mjesec dana, postojala je zabrinutost da bi rijedak planinski zrak mogao negativno utjecati na 71-godišnjeg papu.

No Sveti Otac je misu održao do kraja bez vidljivih poteškoća.

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