FOTO Papa Lav vratio se u svoju bivšu biskupiju

Papa Lav XIV. vratio se u petak u svoju bivšu biskupiju Chiclayo na sjeveru Perua, gdje je mnoštvo vjernika prkosilo nesnosnoj vrućini kako bi prisustvovalo misi tijekom koje je izrazio "radost" što je ponovno ondje i ustvrdio da "prevladava" svoje zdravstvene probleme.
Američki poglavar Katoličke crkve, koji posjeduje i peruansko državljanstvo, operiran je u listopadu zbog raka pluća, no to ga nije spriječilo da krene na intenzivnu turneju po Južnoj Americi. Nakon Urugvaja i Argentine, u srijedu je stigao u Peru, svoju "domovinu".
"Zahvaljujem vam na ljubavi, potpori i molitvama, osobito za moje zdravlje, u ovim trenucima kušnje koje uz Božju pomoć prevladavam", rekao je u propovijedi.
Stotine tisuća vjernika klicale su mu po dolasku na misu služenu u pampasima Pimentela, prostranom sušnom području uz Tihi ocean, oko 13 kilometara od Chiclaya. Vozeći se u papamobilu, Papa je blagoslovio nekoliko novorođenčadi koje su mu vjernici prinosili.
Vatrogasci su vodenim šmrkovima prskali okupljeno mnoštvo kako bi ga rashladili, dok se temperatura već u jutarnjim satima približavala 30 stupnjeva Celzijevih.
"Kakva radost ponovno doći u Chiclayo!", uskliknuo je Lav XIV. na početku propovijedi.
"Monsinjor Robert"
U svojem prvom govoru nakon izbora na čelo Katoličke crkve i njezinih 1,4 milijarde vjernika, Lav XIV. bio je pozdravio svoju "dragu biskupiju Chiclayo".
"Radost je imati papu iz Chiclaya. Vjera nas snažno pokreće i želimo mu izraziti dobrodošlicu", rekla je za AFP 32-godišnja Carmen Farroñán, koja je na misu došla sa suprugom i djetetom u kolicima.
"Dobrodošao kući", poručuju plakati kojima su ukrašeni izlozi trgovina. U povijesnoj jezgri grada njegov je lik posvuda.
Na glavnom trgu, u podnožju katedrale, zlatnim je slovima Chiclayo predstavljen kao "Grad pape Lava XIV.". Veliki zasloni prikazuju etape posjeta 71-godišnjeg Roberta Prevosta od njegova dolaska u Peru.
U Chiclayu je "monsinjor Robert", kako ga vjernici i dalje zovu, ostao u sjećanju kao biskup blizak ljudima.
"Može se reći da je stigao i do najudaljenijeg kutka biskupije Chiclayo, koja pritom nema nimalo laku geografiju", rekao je velečasni Jorge Villegas, generalni vikar biskupije, koji je blisko surađivao s njim.
Vikar se prisjetio i "solidarnosti" koju je današnji papa bio pokazao tijekom velikih poplava. Tijekom pandemije "bio je idejni pokretač izgradnje dviju tvornica kisika za liječenje oboljelih od covida", u vrijeme kada ga je nedostajalo za skrb o pacijentima, prisjetio se također Villegas.
Lav XIV. trebao bi se sastati sa svećenstvom, a zatim i sa studentima katoličkog sveučilišta. Privatno će posjetiti i kapelu San Oscar Romero, smještenu u jednoj od najsiromašnijih četvrti Chiclaya, u čijoj je obnovi i sam sudjelovao.
U nedjelju će fizička izdržljivost 71-godišnjeg pape biti na kušnji: otputovat će u Cusco u Andama, na 3400 metara nadmorske visine, a zatim u Pucallpu, u vlažnu vrućinu Amazonije.