FOTO Papa Lav vratio se u svoju bivšu biskupiju

Papa Lav XIV. vratio se u petak u svoju bivšu biskupiju Chiclayo na sjeveru Perua, gdje je mnoštvo vjernika prkosilo nesnosnoj vrućini kako bi prisustvovalo misi tijekom koje je izrazio "radost" što je ponovno ondje i ustvrdio da "prevladava" svoje zdravstvene probleme.

Američki poglavar Katoličke crkve, koji posjeduje i peruansko državljanstvo, operiran je u listopadu zbog raka pluća, no to ga nije spriječilo da krene na intenzivnu turneju po Južnoj Americi. Nakon Urugvaja i Argentine, u srijedu je stigao u Peru, svoju "domovinu". "Zahvaljujem vam na ljubavi, potpori i molitvama, osobito za moje zdravlje, u ovim trenucima kušnje koje uz Božju pomoć prevladavam", rekao je u propovijedi. Stotine tisuća vjernika klicale su mu po dolasku na misu služenu u pampasima Pimentela, prostranom sušnom području uz Tihi ocean, oko 13 kilometara od Chiclaya. Vozeći se u papamobilu, Papa je blagoslovio nekoliko novorođenčadi koje su mu vjernici prinosili.

Vatrogasci su vodenim šmrkovima prskali okupljeno mnoštvo kako bi ga rashladili, dok se temperatura već u jutarnjim satima približavala 30 stupnjeva Celzijevih. "Kakva radost ponovno doći u Chiclayo!", uskliknuo je Lav XIV. na početku propovijedi.

Papa Lav u Peruu Izvor: EPA / Autor: Daniel Dal Zennaro





Papa Lav u Peruu Izvor: EPA / Autor: Daniel Dal Zennaro