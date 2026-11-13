posjet peruu

FOTO Papa Lav vratio se u svoju bivšu biskupiju

I.V./Hina

13.11.2026 u 19:14

Papa Lav u Peruu
Papa Lav u Peruu Izvor: EPA / Autor: Paolo Aguilar
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Papa Lav XIV. vratio se u petak u svoju bivšu biskupiju Chiclayo na sjeveru Perua, gdje je mnoštvo vjernika prkosilo nesnosnoj vrućini kako bi prisustvovalo misi tijekom koje je izrazio "radost" što je ponovno ondje i ustvrdio da "prevladava" svoje zdravstvene probleme.

Američki poglavar Katoličke crkve, koji posjeduje i peruansko državljanstvo, operiran je u listopadu zbog raka pluća, no to ga nije spriječilo da krene na intenzivnu turneju po Južnoj Americi. Nakon Urugvaja i Argentine, u srijedu je stigao u Peru, svoju "domovinu".

"Zahvaljujem vam na ljubavi, potpori i molitvama, osobito za moje zdravlje, u ovim trenucima kušnje koje uz Božju pomoć prevladavam", rekao je u propovijedi.

Stotine tisuća vjernika klicale su mu po dolasku na misu služenu u pampasima Pimentela, prostranom sušnom području uz Tihi ocean, oko 13 kilometara od Chiclaya. Vozeći se u papamobilu, Papa je blagoslovio nekoliko novorođenčadi koje su mu vjernici prinosili.

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Vatrogasci su vodenim šmrkovima prskali okupljeno mnoštvo kako bi ga rashladili, dok se temperatura već u jutarnjim satima približavala 30 stupnjeva Celzijevih.

"Kakva radost ponovno doći u Chiclayo!", uskliknuo je Lav XIV. na početku propovijedi.

Papa Lav u Peruu
  • Papa Lav u Peruu
  • Papa Lav u Peruu
  • Papa Lav u Peruu
  • Papa Lav u Peruu
Papa Lav u Peruu Izvor: EPA / Autor: Daniel Dal Zennaro

"Monsinjor Robert"

U svojem prvom govoru nakon izbora na čelo Katoličke crkve i njezinih 1,4 milijarde vjernika, Lav XIV. bio je pozdravio svoju "dragu biskupiju Chiclayo".

"Radost je imati papu iz Chiclaya. Vjera nas snažno pokreće i želimo mu izraziti dobrodošlicu", rekla je za AFP 32-godišnja Carmen Farroñán, koja je na misu došla sa suprugom i djetetom u kolicima.

"Dobrodošao kući", poručuju plakati kojima su ukrašeni izlozi trgovina. U povijesnoj jezgri grada njegov je lik posvuda.

Na glavnom trgu, u podnožju katedrale, zlatnim je slovima Chiclayo predstavljen kao "Grad pape Lava XIV.". Veliki zasloni prikazuju etape posjeta 71-godišnjeg Roberta Prevosta od njegova dolaska u Peru.

U Chiclayu je "monsinjor Robert", kako ga vjernici i dalje zovu, ostao u sjećanju kao biskup blizak ljudima.

"Može se reći da je stigao i do najudaljenijeg kutka biskupije Chiclayo, koja pritom nema nimalo laku geografiju", rekao je velečasni Jorge Villegas, generalni vikar biskupije, koji je blisko surađivao s njim.

Vikar se prisjetio i "solidarnosti" koju je današnji papa bio pokazao tijekom velikih poplava. Tijekom pandemije "bio je idejni pokretač izgradnje dviju tvornica kisika za liječenje oboljelih od covida", u vrijeme kada ga je nedostajalo za skrb o pacijentima, prisjetio se također Villegas.

Lav XIV. trebao bi se sastati sa svećenstvom, a zatim i sa studentima katoličkog sveučilišta. Privatno će posjetiti i kapelu San Oscar Romero, smještenu u jednoj od najsiromašnijih četvrti Chiclaya, u čijoj je obnovi i sam sudjelovao.

U nedjelju će fizička izdržljivost 71-godišnjeg pape biti na kušnji: otputovat će u Cusco u Andama, na 3400 metara nadmorske visine, a zatim u Pucallpu, u vlažnu vrućinu Amazonije.

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