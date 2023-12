Papa Franjo osudio izraelska ubojstva civila u crkvi u Gazi

'Nastavljam primati vrlo ozbiljne i bolne vijesti iz Gaze', rekao je Franjo. 'Nenaoružani civili objekt su bombardiranja i pucnjave. A ovo se dogodilo čak i unutar kompleksa župe Svete obitelji, gdje nema terorista, nego samo obitelji, djeca, bolesni i nemoćni, sestre.'

Franjo je rekao da su ih ubili snajperi te se osvrnuo na izjavu Patrijaršije da je samostan opatica reda koji je osnovala Majka Tereza oštećen u izraelskoj tenkovskoj pucnjavi. 'Neki bi rekli: 'Rat je. To je terorizam.' Da, to je rat. To je terorizam', rekao je.