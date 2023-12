Humanitarna pomoć prvi put ušla u Gazu preko prijelaza Kerem Shalom

Taj granični prijelaz bio je zatvoren za kamione od 7. listopada kada je Hamas izveo divljačke napade na južna izraelska naselja, nakon čega je izraelska vojska počela ofenzivu na Gazu. Izrael je do početka prosinca odbacivao pozive UN-a i drugih da otvori taj prijelaz, no pristao je prošli tjedan otvoriti ga.

Visoki izraelski i katarski dužnosnici navodno su se zadnjih dana sastali u Norveškoj kako bi razgovarali o razmjeni preostalih talaca, koje je oteo Hamas, za palestinske zatvorenike u izraelskim zatvorima. No Hamas je u nedjelju objavio da neće ući u pregovore o daljnjim razmjenama zarobljenika bez prekida izraelskog vojnog djelovanja u Gazi.

Paralelno s bombardiranjima vode se žestoke borbe duž cijele enklave, a komunikacije su srušene četvrti dan zaredom pa je teško doći do ranjenih, po stanovnicima i militantima. 'Prekid komunikacija u Gazi najdulji je od početka izraelske eskalacije', objavio je na X-u Palestinski Crveni polumjesec.

U Deir al-Balahu u središnjem dijelu enklave poginulo je 12 Palestinaca i deseci su ozlijeđeni, a u Rafahu na jugu poginulo je najmanje četvrto ljudi. Po palestinskim zdravstvenim dužnosnicima, do sada je poginulo gotovo 19.000 Palestinaca , a tisuće su ostale pod ruševinama.

Izraelski gubici

Izraelska vojska objavila je u nedjelju da je od početka kopnene ofenzive na Pojas Gaze 27. listopada poginuo 121 izraelski vojnik.

Premijer Benjamin Netanyahu pročitao je u nedjelju, na tjednom sastanku svoje vlade, pismo za koje je ustvrdio da su ga napisali članovi obitelji poginulih vojnika. 'Imate mandat boriti se. Nemate mandat stati na pola puta', citirao je Netanyahu poruku iz pisma i poručio: 'Borit ćemo se do kraja'.

Broj poginulih izraelskih vojnika već je sada dvostruko veći od broja poginulih u kopnenoj ofenzivi 2014 godine.

Španjolski umjetnici traže prekid napada na Gazu

Nekoliko stotina španjolskih glazbenika, pisaca i glumaca, među kojima filmski redatelj Pedro Almodovar, objavili su manifest kojim zahtijevaju od Izraela trenutni prestanak napada na Pojas Gaze u kojem je do sada poginulo oko 19.000 palestinskih civila.

'Izrael čini ratne zločine pred kojima ne možemo ostati pasivni', navedeno je u manifestu objavljenom u nedjelju u španjolskom dnevnom listu El Pais. 'Izrael je pod političkom, diplomatskom, gospodarskom i vojnom zaštitom SAD-a odgovoran za 75 godina rata, genocida i apartheida', dodaje se.

Pismo naslovljeno s 'Rat treba zaustaviti - ni terorizam ni genocid' potpisale su 542 osobe iz 140 organizacija. Među njima su poznati španjolski glumci Luis Tosar, Clara Lago i Antonio de la Torre, pjevačice Amaral i Rozalen, te književnici Clara Uson i Manuel Rivas. Oni traže od Izraela 'hitan prekid bombarddiranja, poštivanje međunarodnog prava i otvaranje humanitarnog koridora' u Pojas Gaze.

Od Hamasa traže "obustavu terorističkih napada i puštanje talaca". Umjetnici su osudili "teroristički napad Hamasa" počinjen 7. listopada i poručili da on ne smije biti izgovor Izraelu za nastavak višegodišnje "okupacije", "protjerivanja" i "genocida" nad palestinskim narodom.

U manifestu se nalazi dio poznate slike 'Guernica' Pabla Picassa, svevremenskog antiratnog simbola koji prikazuje užase razaranja, a u kojem majka uz urlik i pogled usmjeren prema nebu drži u rukama mrtvo dijete. Manifest je dosad podržalo 10.327 osoba iz 32 zemlje, izvijestio je El Pais.

Potpisnici u njemu predlažu 'jačanje međunarodnog pritiska kako bi se odmah postigao prekid vatre'. Žele da Ujedinjeni narodi posreduju u sukobu koji 'mora završiti rješenjem s dvije države', a Izraelom i Palestinom koje bi živjele u miru i sigurnosti.

Izraelska veleposlanica u Londonu, Tzipi Hotovely, izjavila je u četvrtak da Izrael odbacuje ideju o formiranju palestinske države. Potpisnici u Španjolskoj traže da premijer Pedro Sanchez ispuni mandat koji je vladi 2014. dao španjolski parlament, te da prizna neovisnost Palestine kako bi se provelo rješenje s dvije države.

Ovo nije prvi put da španjolski glumci zauzimaju ovakvu poziciju. Prije dva mjeseca prvi put objavili su sličan manifest. Carlos Bardem je u listopadu u intervjuu za radijsku postaju Cadena SER izjavio da je "Izrael teroristička država koja provodi genocid i aprtheid nad Palestincima".

Njegov brat Javier Bardem i glumica Penelope Cruz, dobitnica 'Oscara', potpisali su 2014. godine pismo zajedno s drugim umjetnicima u kojem su se bili usprotivili tadašnjem bombardiranju Pojasa Gaze. Tim putem su javno od Izraela zatražili da prekine 'užasnu blokadu i opsadu Pojasa Gaze' te prekidne bombardiranja bolnica, škola i civila 'kojima ne dopušta pristup vodi i struji'.

Nakon toga su se na društveni mrežama bili zasipani optužbama za 'antisemitizam'. Benjamin Aaron Shapiro, izraelsko-američki komentator, napisao je putem Twittera da su 'Javier Bardem i Penelope Cruz antisemiti, ali to ne iznenađuje s obzirom na to da Španjolska do neba mrzi Židove'.

Izrael je prošli mjesec povukao veleposlanicu iz Madrida pošto je premijer Sanchez prozvao Izrael za 'neselektivno' i 'nepodnošljivo' ubijanje palestinskih civila.

Španjolski umjetnici poručili su da su na 'strani pravednih zahtjeva palestinskog naroda', koje priznaje i UN. 'Pozivamo sve ljude koji vole demokraciju i mir, da se ujedinimo i zatražimo od naših vlada, EU-a i međunarodne zajednice, da ne odustanu od napora sve dok se ne uspostavi mir', naveli su na kraju manifesta.