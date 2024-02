Paljba u Otvorenom: 'HDZ u panici izvadio toljagu'; 'Radikalna ljevica već se raspada'

Jasno mu je, rekao je, da se pokazao strah, jer se u subotu na prosvjedu osjetila jedna jako dobra i jako pozitivna energija i vidjelo se da se mnijenje među ljudima mijenja. Dodao je da SDP ovo vidi kao priliku da još jače na terenu prezentira svoje politike, što čini već nekoliko mjeseci i ide im, kaže, dobro, a cilj je napraviti blok koji će pobijediti na izborima. 'Ono što me žalosti, da ne dobivamo odgovore na pitanja koja se tiču zašto toliko korupcije, što je sa Žalac, da sad ne nabrajamo sve aktere i sve zvijezde HDZ-a. Zašto si Andrej Plenković daje toliko truda da porobi i uništi neovisne institucije? Radi to s Povjerenstvom za sprečavanje sukoba i interesa. Znamo kakav odnos ima prema pučkom pravobraniteljstvu. Znamo što radi prema Vrhovnom sudu i da ne komunicira s Radovanom Dobronićem. Vidimo ovo što se događalo oko izbora državnog odvjetnika', rekao je.

Pozvao se na HRejting koji pokazuje da je HDZ najjača politička stranka. 'Prema tome mi izbore možemo sutra raspisati, na njima pobijediti bez problema. S druge strane smo danas vidjeli SDP koji se odrekao svoga vođe Peđe Grbina, ali konačnici to je i pokazano u anketi gdje čini mi se 70 i nešto posto birača SDP je reklo da ne vidi Grbina kao premijera'. Rekao je da, kada je SDP bio na vlasti, odmah je praktički raspustio Sabor, raspisao i odradio izbore u mjesec dana.

'Sada, kada se poštuje zakonska procedura, ustavna procedura, kada će se izbori raspisati 60 dana od raspuštanja Sabora i kada će biti oni u roku, onda oporba se lažno brine kada će biti izbori, ali oni, to smo vidjeli i danas, oni se brinu zato što se boje izbora. Oporba ide iz poraza u poraz. Poraz su već nekoliko puta doživjeli kada su htjeli raspustiti Sabor, ali ovo danas je čak bilo neugodno i nama, gdje je Peđa Grbin ostavljen sam, sam da četiri sata se brani, da objašnjava replike, da na kraju odustaje od odgovora na replike HDZ-ovih zastupnika, ali više ni sam nije mogao. Vidjeli smo da je bio ostavljen od Možemo, od Socijaldemokrata, Suverenisti izašli van, dio oporbe odmah nakon stanke je napustio sabornicu, dio uopće nije htio sudjelovati u ovom, a treći je sjedio i nije branio Peđu Grbina. I ono što je zanimljivo, što je gospodin Jakšić spomenuo vezano za prosvjed, da smo čuli od gospodina Davora Bernardića i Socijaldemokrata da on ne stoji iza onoga što je izjavljeno na prosvjedu, nego da samo iza svojih riječi'.

Krešo Beljak (HSS) rekao je da je žalosno da manjine drže vladajuću većinu i da kažu da nisu na vlasti.

Furio Radin (Klub zastupnika nacionalnih manjina) pitao je zašto, kad su manjine u pitanju, riječ je o trgovini, a kad su stranke u pitanju to su pregovori. 'Zato jer vi nemate legitimitet kao ostale stranke jer niste birani po izbornim jedinicama', odgovorio je Beljak. Radin je ustvrdio da je ta izjava protuustavna i da je to uvreda prema manjinama.'Žalosno je bilo danas gledati kada je jedan HDZ-ovac ili HDZ-ovka imala jedan napad prema srpskom jeziku i gdje je predstavnica srpske manjine, Dragana Jeckov, napustila Sabor, a opet ostaju u koaliciji što govori da je to doista trgovačka koalicija, ništa drugo. I da su manjinci samo tu zbog toga da bi ostvarili nekakvu korist za svoje udruge', rekao je.