Paladina zatražio osnivanje Ministarstva obnove, ako Plenković ne pristane - on odlazi iz Vlade?!

RTL doznaje da je ministar graditeljstva Ivan Paladina navodno još u studenom predstavio premijeru Andreju Plenkoviću osam razrađenih točaka kojim je namjeravao ubrzati obnovu Banovine, pod brojem jedan je osnivanje samostalnog ministarstva obnove. Neslužbeno se doznaje da još uvijek aktualni ministar Plenkoviću poručio da bez ovih izmjena sustava on neće ostati na čelu ministarstva

Paladina je tražio centralizaciju postupaka obnove u jedno tijelo - zasebno ministarstvo ili državni ured kojem će na čelo biti on, a koje će se baviti isključivo obnovom.

Pojednostavljeno, tražio je da on bude osoba koja vodi proces od početka do kraja. Tražio je mogućnost mobilizacije kadrova i veće plaće za ljude koji se bave obnovom. To bi značilo da iz igre ispadaju i Fond i Središnji ured za obnovu na čelu s HDZ-ovcem Gordanom Hanžekom, čovjekom na kojeg mnogi upiru prstom da usporava gradnju.