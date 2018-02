Pahor primjećuje da se u Hrvatskoj mijenja raspoloženje o arbitraži

Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je u utorak da u Hrvatskoj primjećuje postupnu promjenu raspoloženja oko provedbe arbitražne odluke o granici sa Slovenijom, te da bi - ako dođe do primjene te odluke koju Hrvatska ne drži obvezujućom - to predstavljalo 'inspiraciju' za države na Balkanu, na njihovu putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Slovenska politika Hrvatskoj treba dopustiti dovoljno vremena da kod nje postupno "sazrije" i prevlada shvaćanje kolika je korist arbitražnog rješenja, naveo je Pahor te ocijenio da bi to ohrabrilo i druge zemlje u okruženju da naprave slično, s obzirom da je EU novom strategijom buduće članstvo vezala uz prethodno rješenje bilateralnih sporova i pomirenje.

"Mudra slovenska politika dala je Hrvatskoj priliku da polako dođe do stajališta kako je za sve, pa i za Hrvatsku, najbolje da se odluka arbitraže ispoštuje", kazao je Pahor u razgovoru za RTV Slovenija na završetku dvodnevnog posjeta Kosovu.

"Ako se budemo ponašali odgovorno na obje strane, bit ćemo velika inspiracija za države zapadnog Balkana. Oči su sada uperene u Ljubljanu i Zagreb, ne samo u to kako ćemo mi urediti neko pitanje koje je već regulirano arbitražnom presudom, nego u to kako ćemo ga implementirati i hoćemo li poštovati ono što je dogovoreno. Zato je vrlo važno kako ćemo mi u Hrvatskoj i u Sloveniji na mudar način doći do toga da sporazumno primijenimo arbitražno rješenje", kazao je Pahor.