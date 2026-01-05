Ozbiljno upozorenje šefa DHMZ-a: Snježni zapusi, olujni vjetar, a moguće i bujične poplave

A što nas očekuje u idućim danima, otkrio je šef DHMZ-a, Ivan Güttler, koji je gostovao u RTL-u Danas .

Državni hidrometeorološki zavod (DHZM) izdao je posebno priopćenje - očekuju vrlo nepovoljne vremenske uvjete sve do četvrtka. Upozoravaju na obilan snijeg na kopnu, kišu na obali i olujan vjetar.

Snijeg je posljednjih dana, a posebice danas, zabijelio veći dio Hrvatske, a za većinu je države izdan i žuti meteoalarm , dok su dubrovačka regija i velebitski kanal pod narančastim.

"Prosinac je u većem dijelu Hrvatske bio ili normalan ili topliji od prosjeka. Bile su određene oborine, ali ne značajnije. U siječnju evo ipak, prava zima", kazao je Güttler.

Objasnio je da se u ovom dijelu Europe trenutačno odvijaju dvije stvari. Jedna je prodor vlažnog zraka sa Sredozemlja, a druga prodor hladnog zraka sa sjevera Europe. To su, objasnio je, idealni uvjeti za stvaranje oborina - i kišnih i snježnih.

Za sjeverni Jadran izdano crveno upozorenje

Na snazi je trenutačno niz upozorenja koje je izdao DHMZ.

"U nekim je dijelovima Hrvatske već izmjereno pola metra snijega, očekujemo takvih situacija još više. Nove oborine možemo očekivati do četvrtka", poručio je Güttler.

U različitim dijelovima Hrvatske može se očekivati između 20 i 50 centimetara snijega, prvenstveno u Lici i Gorskom kotaru, ali i u dijelovima Slavonije. Zbog jake bure, pak, za sjeverni Jadran izdano je crveno upozorenje.

"Moguće su i značajne oborine u Dalmaciji, preko 100 litara. One mogu lokalno uzrokovati i neke bujične i urbane poplave. Tako da treba obratiti pozornost i na taj dio. Ovisno o dijelu Jadrana, imamo i udare bure preko 130 kilometara. Na samom jugu Hrvatske, zanimljivo je, snažno jugo. Tako da imamo šaroliku situaciju diljem Hrvatske", kazao je Güttler.

"U četvrtak više ne bismo trebali očekivati značajnije oborine, ali ćemo se probuditi s dosta hladnim jutrom, oko -8 do -10", rekao je.

Upozorenje za građane na obali

Rekao je i da je u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće zadržavanje snijega, ali ne onoliko koliko će ga biti na Istoku ili u gorju.

"Naše građane na obali prvenstveno molimo za oprez u prometu, prvenstveno zbog i juga", upozorio je Güttler i dodao da na jugu Like i dijelu Dalmacije postoji opasnost na stvaranje ledene kiše sutra ujutro.

"Što se tiče ostatka siječnja, očekujemo niske temperature bliske nekakvim srednjim vrijednostima. Pratimo tjedan po tjedan, dok se nakon četvrtka očekuje stabilizacija vremena, temperature će i dalje biti niske".

Kazao je i da su ovo uobičajeni događaji za siječanj.

"S pojavom globalnog zagrijavanja imat ćemo rjeđu pojavu takvih hladnih prodora zraka i snijega, ali ništa neuobičajeno", poručio je Güttler.