Ovo su odluke koje je Vlada donijela iza zatvorenih vrata

Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijam a koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća , tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju.

Donesena je Odluka o prelasku granice oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2026. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Što se tiče kadrovskih pitanja, državnim službenicama u Ministarstvu zdravstva ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, s danom 14. veljače 2026., do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci. Tako je Ivani Portolan Pajić dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zdravstvenu zaštitu, Antoaneti Bilić za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu programa i projekata Europske unije i međunarodnih institucija, Slađani Čižmek za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financijske poslove te Tanji Bedovec za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za e-Zdravstvo.

Državnim službenicima u Ministarstvu obrane, Lučiani Klobas Dobrović i mr.sc. Anti Modriću ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za proračun i financije, odnosno Uprave za infrastrukturu i potporu, s danom 2. veljače 2026., do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Državnim službenicama u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, i to Zrinki Špoljarić za Upravu za tržište rada i zapošljavanje, s danom 1. veljače 2026., a Meliti Čičak za Upravu za mirovinski sustav, s danom 14. veljače 2026., do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Tomislavu Jukiću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s danom 2. veljače 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnoj službenici Ani Kordej ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za kazneno pravo u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, s danom 4. veljače 2026., a najduže do šest mjeseci.

Državnoj službenici Ireni Sarti dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ravnopravnost spolova, do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do šest mjeseci.