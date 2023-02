Ovako se mladi danas zabavljaju: Jedu bombone s ekstraktom kanabisa i vise na aerodromima

Sve više pripadnika generacije Z slobodno vrijeme provodi ni manje ni više nego na aerodromima. 'Uzmemo hranu s ekstraktom kanabisa, obično čokoladice s hašišem, a ponekad i gumene bombone s uljem CBD-a, i upijamo atmosferu', kažu zumeri

Tzv. zumere, odnosno pripadnike generacije Z (rođeni od 1996. do 2010.), starije generacije (koje oni pak sve stavljaju u isti koš s bumerima, onima rođenima od 1945. do 1964.) nekad gledaju kao neki novi oblik života zalijepljen za ekran – upoznaju se online, a na mreži se i druže, flertuju i svađaju. Među bumerima nerijetko kotiraju kao jednodimenzionalna i površna bića koja naglasak u svemu stavljaju na formu, zanemarujući sadržaj. Da, zumeri jesu formativne godine proveli na internetu, ali je to ujedno generacija koja je baš zbog toga gladna za iskrenijim i opipljivijim emocijama. I pored toga nerijetko su jako kreativni, a to pokazuju i u načinu na koji provode slobodno vrijeme, kad nisu na mreži.