pogodak u automobil

Rusi tvrde da su Ukrajinci glavnog inženjera nuklearke Zaporižje ubili dronom

V. B./Hina

15.07.2026 u 20:38

NE Zaporižje
NE Zaporižje Izvor: EPA / Autor: SERGEI ILNITSKY
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Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižje koja je pod ruskom kontrolom ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom u srijedu

Aleksej Lihačev priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila.

Kremlj je u petak optužio Ukrajinu da je eskalirala ono što je nazvao "terorističkim" djelovanjem protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022. godine.

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