Rusi tvrde da su Ukrajinci glavnog inženjera nuklearke Zaporižje ubili dronom

Aleksej Lihačev priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila.

Kremlj je u petak optužio Ukrajinu da je eskalirala ono što je nazvao "terorističkim" djelovanjem protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022. godine.