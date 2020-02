Otvoreno o koronavirusu: Policija je spremna za ograničenje kretanja; histerija nije opravdana

Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. S kim je oboljeli tijekom povratka iz Milana kontaktirao? Kako se zaštititi? Je li opravdana medijska histerija o širenju virusa ili je njegova smrtnost samo nešto veća od smrtnosti od gripe? Koji pacijenti su najugroženiji? Kako će epidemija utjecati na globalno gospodarstvo?

Policija je, kaže, spremna za ograničenje kretanja i ukoliko dođe do opasnosti za javno zdravlje, ona će svoj posao napraviti. Na pitanje hoće li granice biti blokiranje, odgovorio je da je i to moguće iako bi se radilo o drastičnoj mjeri.

'Ulazak može biti zaprečen određenoj osobi ako su sanitarni inspektori i epidemiološka služba tako odlučili. Na granicama su postavljeni kontejneri za trijažu i tako se poboljšavaju uvjeti rada za sanitarne granične inspektore, bit će ih u povećanom broju na najfrekventnijim prijelazima, imamo dovoljno kapaciteta da bi mogli na vrijeme poduzimati mjere', uvjerava Milina.

Medijski sociolog Slaven Letica smatra da histerija koja se širi nikako nije opravdana. 'Profesorica Markotić stalno obavještava javnost o stanju i kretanju koronavirusa. Govorimo stalno o stopi smrtnosti, treba reći i nešto o stopi izlječenja koji djeluju optimistično', naglašava Letica.

'Nijedno dijete do 10 godina starosti nije umrlo, dakle stopa izlječenje kod njih je 100 posto. U dobnoj skupini od 20 do 40 godina je 99,8 posto, podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije od jutros. Izlječenja od 50 do 60 godina su 98,7 posto, smanjuju se u dobnoj skupini od 60 do 70 na 96,4 posto i u sljedećoj dobnoj skupini su 94 posto', objasnio je Letica i naglasio da je panika stvorena djelovanjem medija, ne radi se o teoriji zavjere, interes javnosti je naprosto velik.

Ekonomski analitičar Goranko Fižulić smatra da se statistike koje Kina 'servira' treba uzeti s određenom skepsom jer kada se njihovo dnevno prijavljivanje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji stavi u matematičke modele, dolazi se do cijelog niza nelogičnosti.

Nije mu jasno kako je moguće da su 1.veljače Šangaj i Peking imali 150 slučajeva, da danas jedan ima 340, drugi 400, da je tada, 1.veljače i svijet imao 150 slučajeva bez Kine, a danas svijet ima 2700.

Postoje, kaže i diskrepancije između postotka smrtnosti između Wuhana, pokrajine Hubej i ostatka Kine. Kinesko je vodstvo, smatra, u nekom trenutku moralo shvatiti da Kina ili mora ponovno krenuti raditi ili se mora boriti samo protiv virusa. Ta je odluka očito bila donesena na način da će vratiti ljude u gradove i prestati s blokadama.

'Činjenica je da je Kina tvornica svijeta, svi su htjeli da se Kina vrati proizvodnji i da počne raditi. Vidi se to i po porastu dioničkih indeksa na svim burzama. One su rasle do petka, bile su i na povijesnim rekordima. Sada nakon što se dogodila Italija, Koreja i Iran /sve preko vikenda/, burze su potonuli kao kamen i ključni američki indeksi su izgubili sve što su u ovoj godini zaradili', naglasio je Fižulić.