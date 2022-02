Otvoreno o femicidu u Rijeci; Kučera: Da se nije dogodio smrtni ishod, bojim se da bismo dobili još jedan prekršaj

Crna lista femicida u Hrvatskoj duža je za još jedno ime, muškarac je ubio stariju ženu u Rijeci, usred bijela dana, na javnom mjestu. Je li se ubojstvo moglo spriječiti? Tko je trebao reagirati? Poduzimamo li dovoljno kao društvo da se smanji stopa nasilja nad ženama, pogotovo broj zločina koji rezultiraju smrću?

'To je kada osoba uživa nanijeti bol drugoj osobi. Takve stvari se mogu prevenirati, potrebno je takve osobe zaustavljati dok su napravile neki manji napad. Vrlo rijetko se događaju ovakve stvari da netko ima tu psihopatsku strukturu pa da je odjednom napravio ubojstvo.

Društvo ako vuče prave poteze može većinu ovakvih događaja prevenirati. Većina je napravljena iz pobuda nanošenja boli ženama, slabijima, drugačijima. Jedan mali dio počine osobe koje imaju značajne mentalne poremećaje i bolesti, npr. shizofreniju. Tada se kaže da su to počinili u stanju psihotičnosti.

'To je netestiranje realiteta. To se rijetko događa, npr. da neka osoba misli da je netko tko je u dućanu kupio čokoladu kupio bombu da je ubije pa je napadne. To mora biti jasno dokazivo i onda se takve osobe upućuju na čuvanje i obvezno liječenje', pojasnio je Bagarić.

Istaknuo je kako osobe koje imaju depresiju, anksiozne poremećaje ili su ovisnici podliježu istoj odgovornosti kao i sve druge osobe.

'Ne trebamo odmah tražiti izlike, dok se ne dokaže da je netko psihotičan, uvijek takve stvari treba označavati u javnosti - da se to dogodilo jer je netko htio nanijeti bol iz psihopatskih razloga. Četvrtina ljudi ima psihičke smetnje koje se mogu označiti kao mentalni poremećaji. Znači li to da bi četvrtinu populacije trebalo izuzeti?', upitao se.

'Nekad bi u tramvaju svi skočili da zaštite ženu, a danas je popularno da se ne miješamo u poslove susjeda, prijatelja, kolega. Ljudi se nisu tako razvijali, mi smo osobe koje se rađaju, žive i umiru u grupi. Mi idemo u suprotnom smjeru', rekao je Bagarić te upozorio kako mnogi pokušavaju relativizirati ovakve tragične događaje.

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, rekla je kako je osobno doživjela napad u tramvaju. Opisala je kako je završila na podu, a napadač ju je davio. Kaže da je imala sreće jer je jedan mladić od 18 godina vidio u njoj svoju majku i povukao napadača kako bi ju spasio.

'Mislim da me danas više ne bi bilo', prisjetila se.

Karačić je rekla da ju je posebno zabrinulo što je kao žrtva morala dokazivati što se dogodilo i boriti se sa sustavom da se sankcionira počinitelj.

Lorena Zec, psihologinja Udruge SOS Rijeka, rekla je kako u ovom slučaju postoji mogućnost da je netko nekad prije trebao vidjeti potencijalno opasnu osobu. Naglasila je koliko je važno pričati o nasilju nad ženama.

Apelirala je na sve institucije i organizacije civilnog sektora da se napravi analiza svih slučajeva femicida te da rezultati budu transparentnni kako bi se iz njih moglo nešto naučiti.

Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica udruge Domine, rekla je kako je najveći šok da se takvo brutalno nasilje dogodilo usred bijela dana u javnom prostoru.

'Groteskna simbolična situacija koja oslikava svu nemoć, nerazumijevanje, neinteres društva. Netko je okrenuo glavu, netko je pokušao pomoći. Ali dogodilo se što se dogodilo, nekakav kreten i nasilnik je oduzeo nečiji život. Ja bih rekla da je to jedan pokazatelj nerazumijevanja čitavog koncepta muškog nasilja. Drugo što smo zapazili, da se nije dogodio smrtni ishod, bojim se da bismo dobili još jedan prekršaj', rekla je Kučer te dodala kako je činjenica da se radi o društveno prihvatljivom obrascu koji žene stavlja u poziciju nemoći, a muškarce u poziciju da si daju za pravo da odlučuju o životu žena.