Kozina o aferi HNB-a: Nažalost, puno se toga špekulira, a malo smo toga relevantnog dobili

Nakon otkrića da su zaposlenici HNB-a, među kojima i aktualni guverner Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek, trgovali vrijednosnim papirima banaka čije poslovanje nadzire upravo HNB, saborski Odbor za financije zatražio je pisano očitovanje od guvernera, a oporba traži ostavke svih čelnih ljudi. Hrvatska narodna banka odgovara da nijedan zakon nije prekršen. Jesu li čelni ljudi HNB-a iskoristili povlašteni položaj u trgovanju vrijednosnicama banaka? Što će poduzeti HANFA? Kako će završiti afera koja trese HNB?

' Guverner je već davao puno informacija i nadam se da će i on imati nešto dodatno čime nam može potkrijepiti sve informacije koje se posljednja dva izašle u javnost i na taj način ćemo imati nešto opipljivo da to ne budu medijske špekulacije nego da to bude od njega data vjerodostojna izjava nakon koje ćemo moći komunicirati s ostalim kolegama', rekla je Perić gostujući u emisiji HTV-a Otvoreno .

Dodala je kako temeljem poslovnika, ako je jedna trećina članova Odbora dala zahtjev za sazivanje sjednice, mora sazvati Odbor u roku osam dana.

Vjekoslav Kozina, direktor Ureda za usklađenost poslovanja HNB-a rekao je kako pripremaju papire za Odbor. Dodao je kako će pripremiti sve što je potrebno kako bi objasnili informaciju koje su došle do njih.

'Moram priznati, nažalost, puno se toga špekulira, a malo smo toga relevantnog dobili. Za sada ovo s čime smo izašli u javnost i što ćemo iznijeti pred Odbor odnosi se primarno na guvernera i zamjenicu guvernera', rekao je Kozina.

Na pitanje kako komentira prozivke da se zaposlenici nisu ponašali u skladu sa zakonom rekao je kako bi uistinu volio da i na njegov stol dođu informacije o zlouporabi povlaštenih informacija.

'Mi ovdje imamo niz špekulacija o količini takvih transakcija i broju zaposlenika i ja ih dosad nisam dobio. Ovo, što je sada eksponirano u javnosti u odnosu na guvernera je tema koja je već bila u medijima prije 20 godina. Uvijek je to javnosti interesantno, ja to razumijem, ali raspolagati dionicama prije nego što je to zakonom regulirano i to na inicijativu HNB-a te izmjene zakona do kojih je došlo, ne čini mi se baš da smo na razini ovog o čemu se priča oko zloporabe povlaštenih informacija.

U odnosu na zamjenicu guvernera također radi se o ulaganju u obveznice koje nije bilo regulirano, niti je sada, na način da je to zabranjeno. U odnosu na Europsku središnju banku, od nas se očekuje da to u budućnosti reguliramo, ali ni tada nije nužno da se radi o zabrani. Mi smo se odlučili na korak da to zabranimo i to će biti predmetom u ožujku 2022. i primjena te odluke koju smo pripremili', objasnio je Kozina.

O činjenici je li se moglo prije podići etičke standarde u HNB-u na višu razinu, Kozina je rekao kako se ta ljestvica podiže od jeseni 2019. otkad je osnovan Ured za usklađenost poslovanja HNB-a.

'Odmah smo krenuli u izradu novog etičkog kodeksa, on je donesen ujesen 2020. godine. Sada smo pripremili tu odluku koja je stroža (za ožujak 2022., op. a.) , većim djelom stroža nego u drugim zemljama EU. Uistinu se trudimo otvoriti poslovanje HNB-a transparentnije, trudimo se norme podići na višu razinu i teško je sad to staviti u kontekst događaja od prije 20 godina', naglasio je Kozina.