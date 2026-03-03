Izazovna operacija izvlačenja Hrvata iz Dubaija: Grlić Radman otkrio detalje

Ne samo jedan, nego četiri zrakoplova i ako bude potrebno bit će i više jer mi želimo izvući sve naše građane , ne samo u UAE nego i šire gdje god su se Hrvati zatekli. Upravo sam razgovarao s ministrom vanjskih poslova UAE-a kojeg sam zamolio za pomoć oko angažiranja lokalnih aviokompanija tako da možemo očekivati i s njihove strane pomoć. Njima su isto sigurnosni aspekti jako važni.

Sutra naš zrakoplov treba biti u Dubaiju - ima li kakvih promjena, kada stiže?

Znamo da su Hrvati koji su na Bliskom istoku u kontaktu s konzulom - koliko ih se sutra vraća kući?

Tamo je negdje oko 2000 Hrvata rezidentnih, ali 460 je turista. Najprije se javilo 300 koji su rezidentni, a sad se taj broj povećao.

Ta četiri zrakoplova sutra stižu u Dubai?

Mi smo najavili dolazak ta četiri zrakoplova. Ja sam ministra obavijestio da se osigura njihov dolazak i slijetanje. Naravno, sigurnosni uvjeti su oni koji to definiraju. Hrvatska šalje četiri zrakoplova, možemo dobiti još dva zrakoplova ili ako bude trebalo više, s njihove stane. S obzirom na kapacitete i hrvatske građane tamo, mislim da će to u ovom trenutku biti dovoljno, ali ne smijemo zanemariti hrvatske građane koji su u drugim gradovima, kao što je Doha. Jedan cijeli zrakoplov bio je vraćen iz kuvajtskog zračnog prometa budući da se zatvarao. Tamo je 124 Hrvata. U četvrtak smo dogovorili s Austrijancima da ih preuzmu u Rijadu. Za ostale ćemo se također organizirati kao što smo organizirali za Hrvate u Dubaiju.

Mogu li biti sigurni da će se moći vratiti?

To je najvažnije. Situacija se stalno mijenja, ona je nestabilna i nesigurna i važno je utvrditi sigurnosne rute kojima zrakoplovi lete. Već večeras očekujemo 14 hodočasnika iz Izraela, iz Jordana je četvero Hrvata sletjelo u Istanbul.

Je li se moglo prije organizirati? Danas je četvrti dan rata, a upozoravalo se i prije...

Imate primjere koji se lansiraju senzacionalistički.

Italija, Velika Britanija.. Njihovi su se građani uspjeli vratiti ranije..

Nisu. Kao građani EU imamo jednak tretman. Ali, nas su zvale neke druge države.

Što se vama čini? Otkud će biti najteže izvući naše građane?

Mislim da su svi oni na sigurnom.

Jesu li vas zvali zbog povlačenja naših vojnika?

Ne, zvali su nas jer možemo prevesti njihove građane našim zrakoplovima. A hrvatski vojnici nisu vojnici. Ja sam bio nedavno u posjetu Bagdadu. To su stručni ljudi koji djeluju savjetodavno. Tamo je situacija sigurna, osim u Kurdistanu.