Otkriven tajni dokument Pentagona: Europa prepuštena sebi, Trump ima drugu metu

No, izričito se navodi da će SAD podržati Europu nuklearnim odvraćanjem Rusije. Značajno povećanje financiranja za obranu u Europi, stoji u dokumentu, 'također će osigurati da NATO može pouzdano odvratiti ili poraziti rusku agresiju čak i ako odvraćanje ne uspije, a Sjedinjene Države su već uključene ili moraju zadržati snage za odvraćanje primarnog sukoba u drugoj regiji'.

Tako Hegsethov memorandum (on ga je potpisao, op.a.), kojeg su dužnosnici Pentagona dobili sredinom ožujka, u većini svojih odlomaka ima oznaku tajnosti. No, jasno je da vizija Donalda Trumpa da prisvoji Grenland i Panamski kanal proizlazi iz vizije o obrani SAD-a od prijetnji u bliskom inozemstvu.

Zbunjujuće smjernice

Smjernice su navodno već dostavljene Odboru za nacionalnu sigurnost američkog Kongresa. Jedan od dužnosnika tvrdi da su ih Republikanci i Demokrati opisali kao zbunjujuće.

Naime, Hegseth očekuje da će SAD povući svoju vojnu prisutnost u većem dijelu svijeta, ali paralelno napada hutiste u Jemenu te optužuje Iran da su odgovorni za podršku toj gerilskoj organizaciji. Nedavno je posjetio i Guam te poručio ondje stacioniranim vojnicima da su oni 'vrh koplja' za američke vojne operacije.

One se, pak, ogledaju u povećanju prisutnosti trupa, prije svih marinaca i komandosa, te tehnike poput podmornica, besposadnih brodova te bombardera.

Američke snage, napisao je ministar Hegseth moraju biti 'spremne braniti američke interese gdje god bi mogli biti ugroženi na našoj hemisferi, od Grenlanda, do Panamskog kanala, do Cape Horna.' Pritom nije naveo od kojih se prijetnji Amerika mora braniti, niti uključuje li to i Kinu.