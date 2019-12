Osnovao je lokalni HDZ, pa se razočarao: Što Nedjeljko Babić pokušava na predsjedničkim izborima? Nazvali smo ga

Među njih dvanaest koji su formalno predali kandidaturu i jedanaest koji će zaista biti kandidati za petog predsjednika Hrvatske Nedjeljko Babić svakako je najveća nepoznanica - premda sam tvrdi da je 'u politici od 1990. godine'. Potpise za kandidaturu predao je među prvima, izborni program bazira na antikorupciji, reviziji pretvorbe, antiglobalizaciji i 'ujedinjenju razjedinjenih Hrvata', a za tportal kaže da mu je zapravo glavni cilj prezentirati svoju stranku HSSČKŠ i pripremiti se za parlamentarne i lokalne izbore

Nakon epizode u HDZ-u, završene 1999. godine, on ulazi u Zagorsku stranku i u njoj se zadržava sve do burnog raskola prije četiri godine te incidenta zbog kojega je morala intervenirati policija. Isključen je jer je sazvao skupštinu stranke i sebe imenovao za predsjednika, što je odbilo potvrditi Ministarstvo uprave, pa se s nezadovoljnicima pojavio na drugoj stranačkoj skupštini.

'Ne sramim se toga. Bilo je to vrijeme kada su stranku i državu stvarali istinski domoljubi. Kasnije je sve krenulo nizbrdo i upravo zato u svom programu zalažem se za reviziju pretvorbe i privatizacije. Bez toga nema rješenja problema korupcije', smatra on. Pored toga zalaže se i za nacionalizaciju banaka jer, kaže, nema smisla da se 16 milijardi kuna profita izvlači iz zemlje pogotovo ukoliko se zna kako su banke sanirane i privatizirane.

'Htjeli smo sve to podići na jedan viši nivo, ali zapravo se radi o smiješnoj stvari. Važno je da smo svi skupa do danas ostali u dobrim odnosima', tvrdi Babić. Mediji su tada izvještavali da je pokrenuo Hrvatsku stranku svih kajkavaca, kojoj je do danas očigledno dodao i druga dva narječja.