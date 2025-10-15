Hamas vratio još dva tijela talaca: 'Ne možemo pronaći ostala'

Izraelska vojska ranije je priopćila da su četiri lijesa predana osoblju MKCK-a i da će uskoro biti predana izraelskim snagama.

Prema sporazumu o prekidu vatre između Izraela i islamističke skupine, Hamas je dužan predati ukupno 28 tijela. Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca.

Međutim, predaja preostalih tijela sada se čini teškom, što izaziva strahove za stabilnost krhkog primirja.

Izraelska vojska u srijedu je izjavila da su forenzički stručnjaci otkrili da jedno od 10 tijela koje je Hamas do sada predao ne odgovara nijednom od nestalih preminulih talaca.