Plenković o Beroševom povratku na posao: 'Mislite da je zaboravio?'

Plenković je rekao i da nije imao vremena baviti se time poručivši da će ići u proceduru pa će vidjeti što će biti, a na pitanje hoće li doći do komplikacija u proceduri između njega i predsjednika Republike Zorana Milanovića, rekao je: Mislite kao inače, ovih zadnjih godina, sigurno.

DSV je dostavio Uredu predsjednika tri zaprimljene, pravovaljane kandidature za dužnost predsjednika Vrhovnog suda, koja je nepopunjena još od ožujka kada je umro Radovan Dobronić . Na treći javni poziv su se, osim sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić , prijavili odvjetnik Šime Savić i profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu Aleksandra Maganić.

'Stvari su vrlo jasne. Predsjednik Republike predlaže a parlamentarna većina odlučuje', rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan postoji li mogućnost dogovora oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

Na novinarsku sugestiju da nakon zadnjih predsjedničkih izbora tu možda pušu 'neki bolji vjetrovi' kratko je odgovorio kako se sve vidjelo zadnjih par tjedana.

Plenković je rekao i da se u dogledno vrijeme može očekivati dogovor vladajućih i oporbe vezano uz izbor tri suca Ustavnog suda za koju je potrebna dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. 'Što se nas tiče možemo. Sve ovisi kako će se oporba ponašati', rekao je.

Beroš je ispunio zakonske kriterije za novi posao u KBC Sestre milosrdnice

Komentirajući zapošljavanje bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC Sestre milosrdnice odgovorio je da je tu sve već rečeno. 'Ispunio je zakonske kriterije, izabrali su ga tamo i to je sve', kazao je, a na upit je li mu sporno da se netko tko je optužen za krađu iz bolnice zaposli u toj bolnici kratko je rekao: Pitajte ove koji su ga birali.

Na pitanje novinara bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina. 'Mislite da je zaboravio? Pa jeste vi zaboravili voziti auto?', rekao je Plenković.

Predsjednik HDZ-a je vezano uz unutarstranačke izbore rekao da pobjednici na lokalnim izborima nastavljaju voditi županijske organizacije, a tamo gdje nisu pobijedili 'situacija se osvježava'.

Poručio je kako mu je važno da oni koji dođu u prigodu upravljati HDZ-om na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini imaju znanje, iskustvo, volju, elan i vremena baviti se organizacijom. Poručio je i da čelnici lokalnih organizacija trebaju postupno pripremati teren za ponovno dobivanje povjerenje 2029. ili pokušati izazvati one koji su na prošlim lokalnim izborima bili uspješniji.

Istaknuo je da svatko može dati svoj doprinos bez obzira na godine. Stoga je bitno iskustvo, žar i želja da se taj posao namjerava ozbiljno raditi

Plenković je podsjetio da su HDZ-ovi kandidati na lokalnim izborima pobijedili u ukupno 49 posto jedinica lokalne i područne samouprave, a čak 83 posto jedinica lokalne i područne samouprave je ostalo iste "političke boje". Istaknuo je i da se po tome vidi da je njihova politika ravnomjernog regionalnog razvoja polučila rezultate.