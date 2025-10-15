FOTO Plenkovićeva poruka poduzetnicima: Što se brže nešto signalizira, brže ćemo reagirati

skup gospodarstvenika

Više od 300 gospodarstvenika iz cijele Hrvatske okupilo se u Zagrebu na tribini Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a

Među ostalim, istaknuto je da su pozitivna gospodarska klima i politička stabilnost omogućile dobre rezultate obrtnika i poduzetnika.

'Hrvatska ima odlične gospodarske rezultate. Kada je u pitanju gospodarski rast, kada su u pitanju prihodi poduzetnika i obrtnika. Ako kažem da su poduzetnici završili godinu s 9,9 milijardi eura dobiti, to je onda velika stvar', naglasio je Petar Šimić, predsjednik Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a, prenosi HRT.

'Pitam često ministre je li moguće i kako to da se nešto događa. To je ta vrsta feedbacka koja treba biti što snažnija, što brža i što direktnija. Što se brže na nešto signalizira, mi ćemo brže reagirati i naša je zadaća da cijeli administrativni i upravni aparat funkcionira bolje i brže. To je po meni nešto gdje još možemo napraviti napredak', kazao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade i HDZ-a.

