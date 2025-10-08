Zagorje smanjuje račune za struju: Sunčane elektrane stižu na 33 objekta

Ravnatelj Regionalne energetsko-klimatske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) Julije Domac i staknuo je da je projekt proizašao iz europske sheme tehničke pomoći i podrške razvoju sunčanih elektrana u Hrvatskoj.

Cilj investicije je smanjenje troškova za električnu energiju , veća energetska neovisnost te proizvodnja lokalne obnovljive energije, uz istodobno smanjenje emisije stakleničkih plinova. Rok trajanja ugovora je 15 godina i 10 mjeseci, od čega se u prvih 10 mjeseci elektrane moraju projektirati i postaviti, dok se preostalih 15 godina odnosi na njihovo korištenje.

'Osim što koristimo domaće izvore energije, ovim modelom postižemo i sigurniju te jeftiniju opskrbu električnom energijom. Naše ustanove koristit će električnu energiju po barem 50 posto nižoj cijeni od tržišne', naglasio je Domac.

Podsjetio je i da su ustanove, javni sektor, građani i poduzetnici do sada bili zaštićeni od većih cijena električne energije te da je cijena koju smo imali bila povijesno niska. 'Sada smo svjedoci da ova Vlada izlazi iz te sheme poticanja i čuvanja i dolazimo do toga da će na tržištu rasti cijena električne energije. Međutim, sve što se proizvede iz ovih sunčanih elektrana na našim krovovima ostaje ispod te razine', istaknuo je Domac.

Župan Željko Kolar naglasio je da Krapinsko-zagorska županija među prvima u Hrvatskoj provodi takav projekt te dodao da će nakon isteka ugovora elektrane prijeći u vlasništvo škola.

'Mi ćemo još minimalno 15 godina koristiti energiju iz sunčanih elektrana u kompletnom obimu, bez plaćanja naknade. To je isto ogroman benefit i to znači da ne razmišljamo o onome što će biti sutra, već o onome što će se dogoditi za 25 i za 30 godina', rekao je Kolar.