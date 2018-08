Osječko-baranjski SDP zatražit će odlazak Bernardića i nove izbore?

Nakon Hajdaševe i Zmajlovićeve organizacije, još jedna županijska organizacija SDP-a, ona iz Osječko-baranjske županije, mogla bi zatražiti odlazak Davora Bernardića. U glavnoj oporbenoj stranci posljednji mjesec vladalo je svojevrsno zatišje, no unutarnji sukob mogao bi se rasplamsati uoči nove saborske sezone

Predsjedništvo osječko-baranjskog SDP-a jučer je, doznajemo, izglasalo zaključak kojim traži da se u stranci raspišu novi izbori za predsjednika, nacionalno Predsjedništvo i Glavni odbor te stranke. Za takav zaključak glasala je većina u osječko-baranjskom Predsjedništvu, no od glasanja se, uz još dvoje članova, suzdržao šef tamošnje organizacije Domagoj Hajduković , koji se u posljednjim unutarstranačkim sukobima i suspenzijama našao na strani Davora Bernardića.

Radi se, doznajemo, tek o prvom koraku, odnosno tek o prijedlogu odluke koji još ide na izglasavanje na Županijski odbor osječko-baranjskog SDP-a. No upućeni nas uvjeravaju da bi zaključak kojim se traže novi izbori, a samim time i odlazak Bernardića, trebao bez problema biti potvrđen. Međutim, kada će biti sazvan Županijski odbor, još nije poznato.

Ukoliko osječko-baranjski Županijski odbor potvrdi takav zaključak, bit će to treća županijska organizacija koja je zatražila Bernardićev odlazak. Prije su to napravili krapinsko-zagorski SDP te SDP Zagrebačke županije, na čijem čelu su formalno još uvijek Siniša Hajdaš Dončić i Mihael Zmajlović, koje je Glavni odbor SDP-a s tih funkcija suspendirao. No kako su na takvu suspenziju podnijeli žalbe, slučaj još uvijek nije riješen.