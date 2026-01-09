Osječki KBC ima više ozlijeđenih zbog snijega: Operativni zahvati porasli do 30 posto

Zbog nepovoljnih zimskih uvjeta, poledice i zaleđenih površina, osječki Klinički bolnički centar (KBC) bilježi porast broja pacijenata koji se javljaju zbog ozljeda nastalih pri padovima na snijegu i ledu, izvijestilo je u petak Ravnateljstvo te zdravstvene ustanove.
U odgovoru na upit medija Ravnateljstvo ističe da je broj operativnih zahvata u osječkom KBC-u povećan za 20 do 30 posto, u odnosu na uobičajeno razdoblje bez zimskih nepogoda.
Zbog današnjih nepovoljnih vremenskih uvjeta očekuje se povećan priljev ozlijeđenih pacijenta, dodaju u Ravnateljstvu osječkog KBC-a.