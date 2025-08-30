Osamnaest godina patnje obitelji vatrogasaca: 'To nitko ne dira i to ostaje tako'

Obitelji, prijatelji i kolege prisjetili su se 12 vatrogasaca poginulih na Kornatima prije 18 godina. Neka pitanja su i do danas neodgovorena, no visoki dužnosnici priznaju da je to bila velika opomena i lekcija za cijelu vatrogasnu zajednicu
Osamnaest godina nakon tragedije na Kornatima koja je odnijela živote 12 vatrogasaca, njihove se obitelji još ne mire sa sudbinom. Naime, dosad nisu dobile odgovor na pitanje kako i zašto su poginuli njihovi najmiliji.
'Potučeni smo. Svake godine isto. Dođemo tu, obavimo, pomolimo se. Baka je bolesna, više ne dolazi jer ne može hodati. Ajde što mi, ali što moje mama i baka ne znaju istinu, bez tate i muža, bez sina i brata. Žalosno', ističe za RTL Arijana, kojoj su u požaru na Velikom Kornatu poginuli djed i ujak.
Svi u njezinoj obitelji bili su u nekom trenutku vatrogasci. Njen 19-godišnji brat Andrija je nedavno položio za vatrogasca te je angažiran u DVD-u Planina Donja pored Zagreba.
'Upravo zbog njih sam i postao vatrogasac', priznaje Andrija pored jednog od 12 suhozidnih kamenih križeva koji predstavljaju 12 poginulih vatrogasaca. Ostao je jedan preživjeli, teško opečeni Frane Lučić iz Tisnog.
Teško prisjećanje
Šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić kaže da mu je i dalje teško prisjećati se svega. Taj dan mu ne izlazi iz glave, jer su bili raspoređeni na različite požare. Prije odlaska iz baze su se pozdravili po posljednji put.
'Njihovi ormarići u DVD-u Tisno su zapečaćeni. Na svakome je crna traka i kraj njega svijeća. To nitko ne dira, tako to ostaje do daljnjega. Teško je povjerovati da je prošlo 18 godina jer je prošlo kao sekunda. Nema dana da ih se ne sjetimo, ne razgovaramo o njima. U kontaktu smo i s njihovim obiteljima', kaže zapovjednik DVD-a Tisno Tome Belakušić.
Lekcija cjelokupnom vatrogastvu
Požar nastao zbog odbačenog opuška u Nacionalnom parku Kornati. Jaka južina raspirila je vatru u koju su vojnim helikopterom prevezeni iz Šibenika.
Tadašnji županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica pravomoćno je oslobođen krivnje. Kao uzrok stradavanja prihvaćena je teorija o eruptivnom požaru.
'To je bila lekcija cjelokupnom hrvatskom vatrogastvu i naravno da se nakon toga sve promijenilo - od nabavke opreme, od vozila, pa do samog pogleda da je danas vatrogastvo u Hrvatskoj postalo treći sustav domovinske sigurnosti', zaključuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, a predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader dodaje:
'Svaki vatrogasac koji dođe ovdje osjeća bol, ali osjeća i opomenu. Vatrogasci često idu srcem, a ovo je preopasno zanimanje. Mi nikad nismo sigurni i iz najmanjeg požara hoćemo li se vratiti živi jer se svaki požar može zakomplicirati'.