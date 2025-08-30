Osamnaest godina patnje obitelji vatrogasaca: 'To nitko ne dira i to ostaje tako'

Osamnaest godina nakon tragedije na Kornatima koja je odnijela živote 12 vatrogasaca, njihove se obitelji još ne mire sa sudbinom. Naime, dosad nisu dobile odgovor na pitanje kako i zašto su poginuli njihovi najmiliji.

'Potučeni smo. Svake godine isto. Dođemo tu, obavimo, pomolimo se. Baka je bolesna, više ne dolazi jer ne može hodati. Ajde što mi, ali što moje mama i baka ne znaju istinu, bez tate i muža, bez sina i brata. Žalosno', ističe za RTL Arijana, kojoj su u požaru na Velikom Kornatu poginuli djed i ujak.

Svi u njezinoj obitelji bili su u nekom trenutku vatrogasci. Njen 19-godišnji brat Andrija je nedavno položio za vatrogasca te je angažiran u DVD-u Planina Donja pored Zagreba.

'Upravo zbog njih sam i postao vatrogasac', priznaje Andrija pored jednog od 12 suhozidnih kamenih križeva koji predstavljaju 12 poginulih vatrogasaca. Ostao je jedan preživjeli, teško opečeni Frane Lučić iz Tisnog.