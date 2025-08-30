6475 dana bez istine: 'Falite nam, braćo. Volimo vas, više ništa nije isto bez vas'

Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika.

Stoga će danas točno u 15,24 sati sve vatrogasne postrojbe diljem zemlje na svojim vozilima uključiti svjetlosnu i zvučnu signalizaciju u trajanju od jedne minute u znak sjećanja i počasti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izdao je zapovijed za obilježavanje tragedije na otoku Kornatu, po kojoj će sve vatrogasne postrojbe (JVP, DVD, PVPG, DVDG i IVP HVZ) formirati postroj vatrogasnih vozila i postroj vatrogasaca u radnim vatrogasnim odorama. Prije počasnog pozdrava, prigodnim govorom i paljenjem svijeća iskazat će poštovanje i počast svim poginulim vatrogascima u Hrvatskoj, s naglaskom na vatrogasce stradale u Kornatskoj tragediji.

Obljetnica kornatske tragedije







Obljetnica kornatske tragedije

Danas bi na otok Kornat, mjesto središnjeg obilježavanja obljetnice tragedije, trebali stići i izaslanici državnog vrha i predstavnici Šibensko-kninske županije te Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Nakon sveta mise, položit će cvijeće i zapaliti svijeće uz spomen obilježje, kamene kornatske križeve izgrađene na mjestu pogibije dvanaestorice vatrogasaca. Falite nam, braćo Ispred Vatrogasnog doma u Šibeniku jutros su položeni vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na kolege stradale u Kornatskoj tragediji.