Orešković o maturantima i ZDS: Poluobrazovana i zatrovana mladost. To su budući birači

V. B.

22.05.2026 u 15:55

Dalija Orešković i maturanti Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL/ Lucija Ocko/PIXSELL
Dalija Orešković, saborska zastupnica, osvrnula se na izvikivanja fašističkog pozdrava 'Za dom spremni' na feštama maturanata povodom posljednjeg dana škole

'Kada maturanti urliču za dom spremni, onda je to sramota. Ali kada to uzvikuje Thompson, ministri, saborski zastupnici i keleminci, Plenkovićeva propaganda nam kaže da je to - domoljublje.

Dok dio maturanata korača s pokličem ajmo ustaše, neki drugi maturanti u zrak otpuštaju bijele balone. Da ti srce pukne.

Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti koja ne zna ni s kojom zastavom maše i na ustaštvo miriše, to su budući birači. Takvi će se lakše identificirati sa priprostim hukačima na listama, sa travničkim diplomama, sa politikom koja bi prekrajala granice u BiH i spajala hrvatski narod izvan RH s maticom, sve U ime velikog domoljublja i te falšne zastave.

Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada za dom spremnih ministara, proglasi da je atmosfera spektakularna, baš kao što je bila na dan Thompsonovog hipodromskog koncerta', napisla je u objavi na Facebooku.

Norijada u Zagrebu
Zagrebački maturanti Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic

nato budno prati

Putinov tajni nuklearni projekt? Rusi razvijaju sustav koji je gotovo nemoguće uništiti
Turudić o izručenju Vedrana Pavleka: 'Nije pristao, sad je sve na Kazahstanu'
Holding se oglasio nakon pada staklene stijene na Autobusnom kolodvoru među putnike

