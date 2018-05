Orban i Weber kao Janšini gosti govorili o opasnosti od ilegalnih migracija

Mađarski premijer i predsjednik stranke Fidesz Viktor Orban govorio je u petak kao gost na predizbornom kongresu Slovenske demokratske stranke koju vodi Janez Janša te toj stranci poželio pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima koji se održavaju 3. lipnja, a upozorio je i na za Europu još uvijek neriješen problem migracija

Orban je u govoru rekao da je Europska unija u velikoj migracijskoj krizi 2015/2016 'pokleknula' pred velikim migracijskim valom ljudi druge vjere i kulture, na što su po njegovim riječima neke srednjoeuropske zemlje poput Mađarske morale reagirati i takvoj politici reći ne i to ne samo zbog njih samih nego i zbog cijele Europe koja mora štititi svoje granice i identitet.

Na problem migracija upozorio je na kongresu Janšine stranke i drugi gost Manfred Weber , čelnik najveće skupine zastupnika u Europskom parlamentu, Europske pučke stranke (EPP). Zaželjevši Janši pobjedu na predstojećim izborima, on je rekao da je potrebno zaštititi granice Europe i njene kršćanske korijene, te spriječiti ilegalne migracije, a državama u Africi i na Bliskom istoku iz kojih migracije dolaze u Europu pomoći jednom vrstom Marshalllova plana , kakvim su SAD nakon II. svjetskog rata pomogle europskim državama da stanu na noge.

Weber je kazao da stranke iz obitelji europskih pučkih stranaka podržavaju Europu različitosti koja se ogleda u raznolikosti jezika, kultura, povijesnih i drugih specifičnosti, ali da je ono što je Europi zajedničko njeno kršćansko nasljeđe.

Od Portugala do Finske, od Irske do Grčke Europi je jedno zajedničko, a to su mnogobrojne kršćanske crkve koje su svugdje prisutne, kazao je Weber, dodavši da Europa treba braniti svoje kršćanske temelje i svoje vanjske granice.