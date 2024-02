Oporba podivljala zbog Turudića: 'Glasovanje treba odgoditi!'

Postavila mu je tri pitanja - oko državnih spisa njegovog bratića kada je bio sudac Županijskog suda, na što je, ustvrdila je, lagao, pitanje oko Mamića za što će se vidjeti je li i na to pitanje lagao, te pitanje oko njegovog odnosa s Josipom Rimac.

"Je li se on zaista samo jednom s njom sastao ili je to bilo više susreta, i oko kojeg slučaja ga je lobirala. On je tvrdio da je to bilo jednom, da se ne sjeća oko kojeg slučaja je to bilo, a moj je osjećaj da je i oko toga lagao i da je njegov score tri od tri", rekla je Benčić.

"Moja poruka Andreju Plenkoviću je sljedeća: ako je već išao igrati divlju kartu i išao na imenovanje glavnog državnog odvjetnika koji će vrlo moguće propasti prije nego će biti izglasan u Saboru, kada ga već nije smetalo to što Turudić laže, je li se i u jednom trenutku pitao zašto Turudić laže i da li bi to moglo postati problem ne za Turudića i opoziciju, nego za čitavo hrvatsko društvo za koje je on odgovoran kao premijer", istaknula je.