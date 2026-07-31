OPG Kerum: Istražuje se nova ilegalna gradnja

Dnevniku Nove TV potvrđeno je da je Državni inspektorat počeo s izvidima na istom zemljištu zbog sumnji u novu gradnju bez dozvole, i to nakon sporne legalizacije
Iz Državnog inspektorata potvrđeno je Dnevniku Nove TV da se istražuje nastavak bespravne gradnje u OPG-u Kerum.
Nakon što su, kako ih se tereti, Kerum i nećak preko službenika uspješno ozakonili građevine koje nisu postojale, poduzetnik je Pršut dodatno nadogradio bez dozvole.
Podsjetimo, danas je Željko Kerum pušten da se brani sa slobode dok je njegovom nećaku Igoru Sapunaru određen jednomjesečni pritvor.
'Današnjeg dana sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložili smo određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te je sudac istrage prihvatio prijedlog USKOK-a i odredio istražni zatvor', rekla je zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković.
'Da je okrivljenik želio na nekoga utjecati, ne bi čekao ovaj trenutak, dakle prije uhićenja, nego bi to radio u ovih desetak godina. I evo, uvijek se pitam ima li osnove, posebno kad se uzme u obzir da osim istražnog zatvora, koji je najteža mjera, postoji i blaža mjera, primjerice da mu se zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima', rekao je odvjetnik Igora Sapunara Damir Primorac.