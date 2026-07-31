bez dozvole

OPG Kerum: Istražuje se nova ilegalna gradnja

Bi. S.

31.07.2026 u 20:07

Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
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Dnevniku Nove TV potvrđeno je da je Državni inspektorat počeo s izvidima na istom zemljištu zbog sumnji u novu gradnju bez dozvole, i to nakon sporne legalizacije

Iz Državnog inspektorata potvrđeno je Dnevniku Nove TV da se istražuje nastavak bespravne gradnje u OPG-u Kerum.

Nakon što su, kako ih se tereti, Kerum i nećak preko službenika uspješno ozakonili građevine koje nisu postojale, poduzetnik je Pršut dodatno nadogradio bez dozvole.

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Podsjetimo, danas je Željko Kerum pušten da se brani sa slobode dok je njegovom nećaku Igoru Sapunaru određen jednomjesečni pritvor.

'Današnjeg dana sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložili smo određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te je sudac istrage prihvatio prijedlog USKOK-a i odredio istražni zatvor', rekla je zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković.

'Da je okrivljenik želio na nekoga utjecati, ne bi čekao ovaj trenutak, dakle prije uhićenja, nego bi to radio u ovih desetak godina. I evo, uvijek se pitam ima li osnove, posebno kad se uzme u obzir da osim istražnog zatvora, koji je najteža mjera, postoji i blaža mjera, primjerice da mu se zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima', rekao je odvjetnik Igora Sapunara Damir Primorac.

Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
  • Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
  • Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
  • Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
  • Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
  • Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut
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Istražitelji dovode Željka Keruma u konobu Pršut Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec

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